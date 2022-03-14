Rus Güçleri İlerlerken Ölümcül Saldırı Kiev Binasını Vurdu

Kuzey Kiev'deki bir apartman bloğunun, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'nın başkentinin kalbine yaklaşması nedeniyle topçu bombardımanı olduğuna inanılan bir blok tarafından vurulması sonucu en az bir kişi öldü, bir düzine kişi de yaralandı.

Acil servisten Pazartesi günü yapılan açıklamada, "Sabah 7:40 (Tsİ 05:40) itibarıyla Kiev'in Obolon semtinde dokuz katlı bir apartmanda bir kişinin cesedi bulundu" denildi ve üç kişinin hastaneye kaldırıldığı ve dokuz kişinin olay yerinde tedavi edildiği belirtildi.

Saldırıda çok sayıda katlı daireler yıkılarak konut yapısının hem ön hem de arka tarafları zarar verdi. Karartılmış bir balkonda, iki adam yıkılmış mobilyaları ve enkazı atarken görülebilir. İçlerinden biri balkonun çıkıntısına küçük bir Ukrayna bayrağı dikti.

El Cezire'den İmran Han olay yerinden bildirdiğine göre, "Hala yanmanın kokusunu alabiliyorum" diyerek, kurtarma ekiplerinin içeride daha fazla ceset olup olmadığını görmek için hala binayı taradığını söyledi.

Khan, "Gün boyunca, insanların gözyaşları içinde buraya geri döndüklerini gördük, sadece binaya ve tamamen yıkılmış evlerine baktık." diye ekledi.

"Burası bir yerleşim bölgesi. [Binaya çok yakın] bir futbol sahası var, burada hiçbir yerde askeri hedef yok."

Birleşmiş Milletler, Rusya'nın işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana en az 596 sivilin öldüğünü söylese de, yoğun düşmanlıkların devam ettiği bölgelerden gelen raporları henüz doğrulayamadığı için gerçek bedelin oldukça yüksek olduğuna inanıyor.

Sivilleri hedef alan Rusya, eylemlerini Ukrayna'yı silahsızlandırmak ve "Nazize etmek" için "özel bir operasyon" olarak nitelendiriyor. Ukrayna ve Batılı müttefikler bunu bir seçim savaşı için temelsiz bir bahane olarak nitelendirirler.

Sepatately Pazartesi günü, Kiev'deki şehir yetkilileri başkentteki bir Antonov uçak fabrikası ve yakındaki bir konut binasının Rus bombardımanı tarafından hedef alındığı sırada iki kişinin öldüğünü söylediler.

Rus güçleri "bir konut binasını ve Antonov fabrikasını bombaladı ... Ön geçiş ücretine göre, iki kişi öldü ve yedi kişi yaralandı." dedi.

İfade bağımsız olarak doğrulanamadı.

Yeni konuşmalar

İddia edilen saldırılar, Ukraynalı ve Rus yetkililerin dördüncü tur görüşmelere hazırlandığı sırada gerçekleşti.

Ukraynalı müzakerecilerden Mykhailo Podolyak'a göre, sanal toplantıda ateşkes, asker çekme ve Ukrayna için güvenlik garantileri üzerinde durulacak.

Podolyak Twitter'da yayınladığı video açıklamasında, "Barış, derhal ateşkes ve tüm Rus askerlerinin geri çekilmesi - ve ancak bundan sonra bölgesel ilişkiler ve siyasi farklılıklar hakkında konuşabiliriz." dedi.

Bu arada Rus güçleri, yakındaki Irpin, Bucha ve Hostomel kasabalarında çatışmalar devam ederken Ukrayna başkenti üzerindeki baskılarını sürdürdü.

Güneydeki liman kenti Mariupol'da da Rus askerleri şehre yaklaştı ve yetkililer yaklaşık 2 bin 200 kişinin öldüğünü açıkladı.