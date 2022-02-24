Rus Güçleri Çernobil Bölgesine El Koydu

Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna işgali nedeniyle Rusya'ya yeni yaptırımlar açıkladı, Putin'in savaşı "seçtiğini" söylüyor.

açıkladı, Putin'in savaşı "seçtiğini" söylüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın geniş çaplı işgalini başlattı.

başlattı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ulusunu savunmaya yemin etti, sıkıyönetim ilan etti .

Vatandaşları savaşmaya çağıran Başbakan, isteyen herkese silah çıkarılacağını söylüyor.

Kiev, 40'tan fazla asker ve 10'a kadar sivil de dahil olmak üzere düzinelerce kayıp bildiriyor.

Batılı güçler Moskova'nın hamlesini kınıyor , ekonomik yaptırımlar hazırlıyor.

İşte en son güncellemeler:

İran lideri Raisi' den Putin' e çağrıda bulunan NATO' ya kınama

İran Cumhurbaşkanı Ebrahim Raisi, Nato'nun doğuya doğru genişlemesinin Putin ile yaptığı çağrıda gerginlik yarattığını belirterek, bunu "çeşitli bölgelerdeki bağımsız ülkelerin istikrar ve güvenliğine karşı ciddi bir tehdit" olarak nitelendirdi.

İnternet sitesine göre Raisi, "olup bitenlerin ulusların ve bölgenin yararına sonuçlanmasını" umduğunu da belirtti.

Putin'in mevcut durumun "güvenlik anlaşmalarını ihlal eden onlarca yıllık meşru bir yanıt" ve Batı'nın Rusya'ya zarar verme çabası olduğu kaydedildi.

Ukrayna: Rus işgalinin ilk gününde 57 kişi öldü

Ukrayna Sağlık Bakanı Oleh Lyashko, saldırıda 57 kişinin hayatını kaybettiğini, 169 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ayrı bir gelişmede, savunma bakan yardımcısı doğu Donetsk bölgesinde ağır Rus bombardımanlarının devam ettiğini bildirdi.

ABD, Rusya'nın işgaline destek nedeniyle Belarus'a yaptırım uygulama

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin yaptırımları arasında Moskova'nın saldırısına verdikleri destek nedeniyle 24 Belaruslu kişi ve tarafın yer aldığı belirtildi.

Hazine, ABD yaptırımlarının iki devlet bankasını -Belinvestbank ve Bank Dabrabyt- yanı sıra Belarus'un savunma ve güvenlik endüstrilerini ve savunma yetkililerini hedef ettiğini belirtti.

Daire, zanlıların eski bir Belarus hükümet yetkilisi ve Belarus lideri Alexander Lukaşenko' nun yakın çevresinin bir üyesi olan Aliaksandr Mikalaevich Zaitsau' yu hedef aldıklarını belirtti.

Kiev'e sadece 10 km mesafede Hostomel havaalanı tutan Ruslar: Başkanlık danışmanı

Ukrayna devlet başkanlığı danışmanı El Cezire'ye Rusların Kiev'e sadece 10 km uzaklıktaki Hostomel havaalanını elinde tuttuğunu söyledi.

"Kiev'e giden paraşütçü nakliye uçakları iddialarıyla ikiz. Ve Belarus'tan özel kuvvetler taşıyan helikopterlerin iddiaları," diyor El Cezire gazetecisi Brian Ging, Ukrayna'dan Twitter'da yazdı.