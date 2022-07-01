Rus Füze Saldırıları Odesa'da 18 Kişiyi Öldürdü

Ukraynalı yetkililere göre, Rus füzeleri Ukrayna'nın Karadeniz kıyısındaki Odesa limanı yakınlarındaki bir apartmanı ve tatil beldesini vurdu ve en az 18 kişiyi öldürdü.

Son iki hafta içinde Ukrayna genelindeki füze saldırılarının artmasıyla birlikte Cuma günü sabahın erken saatlerinde düzenlenen saldırıda düzinelerce kişi de yaralandı.

Ukraynalı askeri yetkililer, Rusya'yı, merkezi Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezine Pazartesi günü 18 kişinin ölümüne neden olan bir saldırı ve Pazar günü Kiev'de kırılan ölümcül bir grev de dahil olmak üzere son saldırıların çoğunda Sovyet döneminden kalma füzeleri yanlış kullanmakla suçladılar .

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Cuma günü yerel saatle 1:00'de (Perşembe 22:00 GMT) Bilhorod-Dnistrovskyi kasabasındaki dokuz katlı bir binaya bir füzenin isabet ettiğini söyledi. Bakanlığa göre, saldırı bitişik bir binada yangına neden oldu.

Odesa bölgesel yönetiminin sözcüsü Serhiy Bratchuk, Ukrayna devlet televizyonuna, binanın bir kısmının çökmesinden sonra bazı insanların enkaz altında gömülü kalması nedeniyle bir kurtarma operasyonunun sürdüğünü söyledi.

Bu arada Bratchuk, başka bir füzenin bölgedeki bir tatil tesisine çarptığını ve biri çocuk en az üç kişinin öldüğünü ve bir kişinin daha yaralandığını söyledi.

Ukrayna cumhurbaşkanlığı ofisinin başkan yardımcısı Kyrylo Timoşenko, saldırılarda ikisi çocuk olmak üzere toplam 18 kişinin öldüğünü söyledi. Ölü sayısı hemen bağımsız olarak doğrulanamadı.

Ölümler, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana Birleşmiş Milletler'in öldürdüğünü kaydettiği 4.700'den fazla sivile ekleniyor. Çok daha yüksek olduğu tahmin edilen rakam, en az 350 çocuğu içeriyor.

Odesa saldırıları, Rusya'nın Perşembe günü birliklerini işgalin ilk aşamalarında ele geçirdiği stratejik açıdan önemli bir Karadeniz kıyısı olan Yılan Adası'ndan çekeceğini açıklamasından kısa bir süre sonra gerçekleşti.

Moskova, geri çekilmeyi, işgalin şiddetlendirdiği devam eden küresel gıda krizinin ortasında Birleşmiş Milletler'in Ukrayna'dan tahıl taşımak için bir koridor açma girişimlerini engellemediğini göstermek için bir "iyi niyet jesti" olarak nitelendirdi.

Bu arada Ukrayna, Rus güçlerini bir topçu ve füze saldırısından sonra adadan sürdüğünü söyledi ve Başkan Volodymyr Zelenskyy stratejik zaferi selamlayarak “işgalcilerin eylemlerini önemli ölçüde sınırladığını” söyledi.

Bölge valisi Serhiy Haidai, Ukrayna televizyonuna verdiği demeçte, bu arada doğuda, Ukrayna güçlerinin Rus topçu saldırısı sırasında Lysychansk şehrini tutmak için mücadele ettiğini söyledi.