Rus Diplomat Boris Bondarev İstifa Etti

Cenevre'deki Birleşmiş Milletler ofisinde görevli kıdemli bir Rus diplomat istifasını sundu ve yabancı meslektaşlarına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da başlattığı "saldırgan savaşı" eleştiren bir açıklama gönderdi.

Rusya'nın Cenevre'deki BM daimi misyonunda danışman olarak çalışan Boris Bondarev, Reuters haber ajansına şunları söyledi: "Pazartesi sabahı diğer Pazartesi sabahı olduğu gibi göreve gittim ve istifa mektubumu ilettim ve ayrıldım."

Cenevre'deki bir dizi diplomatik misyona dağıtılan açıklamada, Ukrayna'nın işgalini kınadı ve Rusya Dışişleri Bakanlığı'na saldırdı.

Bondarev, "Diplomatik kariyerimin yirmi yılı boyunca dış politikamızın farklı dönemeçlerini gördüm, ancak ülkemden hiçbir zaman bu yılın 24 Şubat'ındaki kadar utanmadım" dedi.

Tarih, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkeyi "Nazilerden arındırmak" için "özel askeri operasyon" olarak tanımladığı Ukrayna'yı işgaline atıfta bulunuyor.

Açıklamada, "Putin'in Ukrayna'ya ve aslında tüm Batı dünyasına karşı başlattığı saldırgan savaş, sadece Ukrayna halkına karşı bir suç değil, aynı zamanda belki de Rusya halkına karşı en ciddi suçtur" denildi.

Rusya'nın BM'deki daimi misyonundan hemen bir yorum gelmedi.

41 yaşındaki Bondarev, yirmi yıldır Rusya Dışişleri Bakanlığı ile çalıştığını ve 2019'dan beri ülkenin Cenevre'deki misyonunda danışman olarak çalıştığını söyledi.

İstifa, bir Rus diplomatın nadir görülen bir protestosunu temsil ediyor, çünkü muhalif ve eleştirel sesler, özellikle Moskova'nın savaş anlatısı, hızla bastırıldı. Putin hükümetinin işgal konusundaki muhalefeti bastırmaya çalıştığı bir zamanda geldi.

Açıklamada, "Bu savaşı tasarlayanlar tek bir şey istiyor - sonsuza dek iktidarda kalmak, görkemli tatsız saraylarda yaşamak, tonaj ve tüm Rus Donanması'na mal olan yatlarda yelken açmak, sınırsız gücün ve tam cezasızlığın tadını çıkarmak" dedi.

Diplomat, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na ve Putin'in askeri operasyonunun sadık bir savunucusu olan şefi Sergey Lavrov'a yönelik sert eleştirilerden kaçınmadı: "18 yıl içinde, meslektaşlarımın çoğunun bu kadar saygı duyduğu profesyonel ve eğitimli bir entelektüelden, sürekli çelişkili açıklamalar yayınlayan ve dünyayı tehdit eden bir kişiye (yani, Rusya da) nükleer silahlarla!

"Bugün Dışişleri Bakanlığı diplomasi ile ilgili değil. Her şey savaş çığırtkanlığı, yalanlar ve nefretle ilgili" diye ekledi.

Diplomat, Associated Press haber ajansına Rus yetkililerden henüz bir tepki almadığını söyledi ancak ekledi: "Moskova'nın olası tepkisinden endişe duyuyor muyum? Bu konuda endişelenmem gerekiyor."

Davasının bir örnek olabileceğini öne sürdü. "Eğer benim davam kovuşturulursa, o zaman diğer insanlar takip etmek isterse, yapmazlar" dedi.

BM İzleme Örgütü İcra Direktörü Hillel Neur, Bondarev'in hareketini övdü ve BM'deki diğer Rus diplomatları "ahlaki örneğini takip etmeye ve istifaya" çağırdı.