Rus Askerleri Savaş Suçundan Hapse Atıldı

Ukrayna'da bir mahkeme, yakalanan iki Rus askerini savaş suçlarından 11 buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'ya karşı altıncı bir Avrupa Birliği yaptırım paketini memnuniyetle karşıladı, ancak bloğun en son önlemleri kabul etmesinde "kabul edilemez" bir gecikme olarak adlandırdığı şeyi eleştirdi.

Bir Rus ayrılıkçı lider, Moskova güçlerinin şu anda Severodonetsk'in üçte birini kontrol ettiğini, ancak ilerlemelerinin beklenenden daha yavaş olduğunu iddia ediyor.

Mariupol belediye başkanı, şehir personelinin cesetlerin "katmanlara" yerleştirildiği 25 yeni mezar siperi keşfettiğini ve Rus işgalcilerin Nisan ayının ortasından bu yana en az 16.000 sakinini şehir yakınlarındaki toplu mezarlara gömdüğünü söyledi.

Kremlin, Rusya'nın Vladimir Putin'inin Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, Moskova'nın Türkiye ile koordineli olarak Ukrayna limanlarından engelsiz tahıl ihracatını kolaylaştırmaya hazır olduğunu söylediğini ortaya koyuyor.

Ukrayna cumhurbaşkanı yeni yaptırımları memnuniyetle karşıladı ancak 'kabul edilemez' gecikmeyi eleştirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'ya karşı altıncı bir Avrupa Birliği yaptırım paketini memnuniyetle karşıladı, ancak bloğun en son önlemleri kabul etmesinde "kabul edilemez" bir gecikme olarak adlandırdığı şeyi eleştirdi.

Kiev'de Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile birlikte konuşan Zelenskiy, "5. ve 6. yaptırım paketleri arasında 50 günden fazla bir süre geçtiğinde, durum bizim için kabul edilebilir değil." dedi.

Rusya, Ukrayna'nın gıda ihracatını engelleyerek 'açlık oyunları' oynuyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rusya'yı gıda ihracatını kasıtlı olarak engellemek ve "dünyayla açlık oyunları" oynamakla suçladı.

Kuleba, Twitter'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın gıda ihracatı için güvenli bir ticaret yolu sağlamak için Birleşmiş Milletler liderliğindeki bir operasyon üzerinde çalıştığını söyledi.

Afrika Birliği lideri, AB banka yaptırımlarının gıda alımlarını vurduğu uyarısında bulundu

Afrika Birliği başkanı, AB liderlerini, Rus bankalarını SWIFT finansal mesajlaşma sisteminden çıkarma kararlarının kıtaya gıda arzına zarar verme riski taşıdığı konusunda uyardı.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, "SWIFT sistemi bozulduğunda, ürünler mevcut olsa bile, ödemenin imkansız olmasa da karmaşık hale geldiği anlamına geliyor" dedi.

"Uygun çözümler bulmak için bu konunun yetkili bakanlarımız tarafından mümkün olan en kısa sürede incelenmesi konusunda ısrar etmek istiyorum" dedi.