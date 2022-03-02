Rus Askeri Konvoyu, Ukrayna'nın Başkenti Kiev Yakınlarında Toplandı

Ülkenin güç durumdaki cumhurbaşkanı, artan bombardımanın kendisini taviz vermeye zorlamak için tasarlandığına inandığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı bir video konuşmasında, "Rusya'nın, Ukrayna'ya bu basit yöntemle baskı yapmaya çalıştığına inanıyorum" dedi. Pazartesi günü gerçekleşen saatlerce süren görüşmelerin ayrıntılarını vermedi, ancak Kiev'in "bir taraf diğerine roket topçusu ile vurduğunda" taviz vermeye hazır olmadığını söyledi.

Gelişmeler, Rusya'nın uluslararası kınama ve potansiyel olarak yıpratıcı ekonomik yaptırımlar sonucunda kendisini giderek daha fazla izole bulması üzerine geldi.

Başkan Vladimir Putin, söylemini artırarak ABD ve müttefiklerini “yalanlar imparatorluğu” olarak kınadı. Bu arada, güç durumdaki Ukrayna, Avrupa Birliği'ne katılmak için başvurarak Batı ile bağlarını sağlamlaştırmak için harekete geçti. Moskova'nın yörüngesinden çıktı.

Putin'in üst düzey bir yardımcısı ve Rus heyetinin başkanı Vladimir Medinsky, işgalden bu yana iki taraf arasında yapılan ilk görüşmelerin yaklaşık beş saat sürdüğünü ve elçilerin "ortak tutumların öngörülebileceği belirli noktalar bulduğunu" bildirdi. Görüşmelere önümüzdeki günlerde devam etme konusunda anlaştıklarını söyledi.

Belarus sınırındaki görüşmeler sona ererken, Kiev'de birkaç patlama duyuldu ve Rus birlikleri yaklaşık 3 milyonluk şehirde ilerledi. Maxar Technologies'in uydu görüntülerine göre, zırhlı araçlar, tanklar, topçu ve destek araçlarından oluşan geniş konvoy, şehir merkezinden 17 mil (25 kilometre) uzaklıktaydı ve yaklaşık 40 mil boyunca uzanıyordu.

“başkent sürekli tehdit altında”

Kiev'de insanlar, hafta sonu sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından, yan tarafında açık bir delik bulunan bir binanın altında ayakta durarak market için sıraya girdi. Kiev'in Ruslar için "önemli bir hedef" olmaya devam ettiğini söyleyen Zelenskyy, Pazartesi günü üç füze saldırısıyla vurulduğunu ve şehirde yüzlerce sabotajcının dolaştığını kaydetti. Zelenskyy, "Milletimizi kırmak istiyorlar, bu yüzden başkent sürekli tehdit altında" dedi.

Başkentteki reklam panolarında, otobüs duraklarında ve elektronik trafik işaretlerinde ilerleyen Rus askerlerini hedef alan mesajlar belirdi. Bazıları Rusları ayrılmaya teşvik etmek için küfür kullandı. Diğerleri insanlıklarına hitap etti. “Rus askeri, Durun! Aileni hatırla. Temiz bir vicdanla eve gidin” dedi.

Yaklaşık 1,5 milyon nüfuslu Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Kharkiv'den gelen video, yerleşim alanlarının bombalandığını ve apartman binalarının tekrarlanan güçlü patlamalarla sarsıldığını gösterdi.

Harkov'daki yetkililer, en az yedi kişinin öldüğünü ve düzinelerce kişinin yaralandığını söyledi. Kayıpların çok daha yüksek olabileceği konusunda uyardılar.

