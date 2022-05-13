Rus Askeri Kiev'de Yargılanıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili savaş suçları davasının ilk duruşması Kiev'deki bir mahkemede görülüyor.

Beyaz Saray, ABD'nin "Finlandiya ve / veya İsveç'in başvurması durumunda NATO başvurusunu destekleyeceğini" söyledi.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü, Rusya'nın tüm Rubizhne'yi kontrol edeceğini ve doğu Ukrayna'daki Severodonetsk'e bir saldırı başlatması beklendiğini tahmin ediyor.

BM mülteci ajansı verileri, Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana altı milyondan fazla mültecinin Ukrayna'dan kaçtığını gösteriyor.

BM İnsan Hakları Konseyi, Rus birliklerinin Ukrayna'nın daha önce kontrolleri altındaki bölgelerinde işlediği iddia edilen hak ihlallerini soruşturmak için bir karar aldı.

Alman Scholz, Putin ile görüşmede Ukrayna'da ateşkes için bastırdı

Bir hükümet sözcüsüne göre, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Cuma günü yapılan telefon görüşmesinde Ukrayna'da mümkün olan en kısa sürede ateşkesi kabul etmeye çağırdı.

Sözcü, Ukrayna'daki insani durumu iyileştirmek ve çatışma için diplomatik bir çözüm bulmada ilerleme kaydedilmesini sağlamak için bir ateşkese ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

75 dakikalık görüşme sırasında Scholz, Putin'e Rusya'nın küresel gıda durumundaki sorumluluğunu hatırlattı, Reuters haber ajansı tarafından aktarılan sözcü ekledi.

Rusya, 10 Romen diplomatı tatsız bir hareketle sınır dışı etti

Rusya, Bükreş'in benzer sınır dışı edişlerine yanıt olarak 10 Romen diplomatı sınır dışı etti.

Moskova dışişleri bakanlığı, Romanya'nın Ukrayna'daki iddia edilen savaş suçlarından Rusya'yı suçlama girişimlerini reddettiğini de sözlerine ekledi.

Bakanlıktan yapılan ayrı bir açıklamada, Bulgaristan büyükelçiliğinin bir üyesinin de sınır dışı edildiği belirtildi.

Zelenskiy, Putin'le 'ültimatom' olmadan konuşmaya hazır

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yüz yüze görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söyledi.

İtalyan Rai 1 yayıncısına verdiği röportajda, "Putin ile konuşmaya hazırım, ancak sadece onunla görüşmeye hazırım, aracılar olmadan, diyalog şartıyla, ültimatomlar değil" dedi. Bununla birlikte, görüşmelerin "karmaşıklaştığı" konusunda uyardı.

"Çünkü her gün küçük kasabalar işgal ediliyor ve Rus ordusunun bıraktığı taciz, işkence ve infazların izlerini görüyoruz. Bu yüzden görüşme olasılığı karmaşıklaşıyor." dedi.

Rusya 200 uçağını, neredeyse 27.000 askerini kaybetti: Ukrayna ordusu

Ukrayna ordusuna göre, Moskova'nın kayıpları, son 24 saatte yaklaşık 250'si de dahil olmak üzere 26.900 askere ulaştı.

İşgalin 24 Şubat'ta başlamasından bu yana, Rus kuvvetleri de 200 uçak, 162 helikopter, 1.205 tank ve 2.900 zırhlı araç kaybetti, Silahlı Kuvvetler Genelkurmay Başkanlığı Facebook'ta söyledi.

En büyük kayıpların, Moskova'nın Kiev ve kuzey Ukrayna'daki güçlerini geri çektikten sonra saldırısını yoğunlaştırdığı güneydoğu Donetsk bölgesindeki Kurakhove şehri çevresinde meydana geldiği belirtildi.