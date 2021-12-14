Romanya'da Bir Azınlık Aşılanmışken, Beşinci Dalga Korkusu Artıyor

Bükreş'teki Üniversite Acil Durum Hastanesi'nde, Romanya'nın yıkıcı dördüncü dalgasının zorlamasıyla başa çıkmak için kurulan geçici bir COVID-19 yoğun bakım ünitesinde, bir kalp monitörü bir uyarı ile bip sesi çıkarır.

Yaşlı, aşısız, kemikleri kadar ince ve makinelerin yardımı olmadan nefes alamayacak kadar hasta olan bir hasta, ölümcül virüsle savaşını kaybediyor.

Sadece 15 dakikalık sürelerle ziyaret etmek için önceden izin alınması gerektiğinden yanında ailesi yoktur.

Onu hayata döndürmek için yapılan tüm çabalara rağmen, adamın vücudu devam edemez ve ölür.

Koronavirüsün Delta varyantı Ekim ve Kasım aylarında Romanya'yı kasıp kavururken, Doğu Avrupa ülkesi pandemi başladığından bu yana en kötü COVID enfeksiyon artışını yaşadı.

Ekim ayında, 400.000'den fazla pozitif COVID testi kaydedildi - toplam toplamın neredeyse dörtte biri - ve 10.700 kişinin öldüğü kişi başına düşen dünyadaki en yüksek ölüm oranı.

Son zamanlarda vaka sayıları, Kasım ayı başlarında zirvede olan 15.000'den fazla ile karşılaştırıldığında, günlük 1.000'in altına düştü.

Ancak duygusal ve fiziksel olarak tükenmiş tıp uzmanları için iyileşmek için çok az zaman vardır.

54 yaşındaki acil servis doktoru Silvia Nica, El Cezire'ye “Bu sadece bir duraklama” dedi. “Korkudan kopmaya ve gördüğümüz şeyleri unutmaya çalışıyoruz. Ayrıca, şaşırmamak için ihtiyacımız olan tüm ekipman ve şeylere sahip olduğumuzdan emin oluyoruz.”

Bu ayın başlarında Romanya, virüsün önceki türlerinden daha bulaşıcı olduğu düşünülen ve önceki enfeksiyonlardan bağışıklıktan kaçma kabiliyetine sahip olduğu düşünülen yeni Omicron varyantının ilk iki vakasını kaydetti. Bükreş hastanesi, bilinmeyen bir oranda beşinci dalgaya hazırlanıyor.

Bazıları, özellikle insanların aileleri ve arkadaşlarıyla kutladığı Noel döneminde virüsün yayılmasını sınırlamaya yardımcı olacağını öne sürerken, Romanya geçen hafta gece sokağa çıkma yasağını kaldırmak da dahil olmak üzere mevcut önlemlerini gevşettiğini duyurdu.

Yine de ülke, yüzde 39'un hemen altında Avrupa Birliği'ndeki en kötü ikinci aşı oranına sahip.

Analistler ve uzmanlar, aşı şüpheciliğinin ve COVID inkarının yaygın olduğunu ve yanlış bilgilendirme, milliyetçi politikacılar ve etkili Rumen Ortodoks Kilisesi tarafından körüklendiğini söylediler.

Çoğu ölümün önlenebileceği düşünüldüğünde, doktorlar ve hemşireler için dördüncü dalganın yüküyle başa çıkmak daha zordu.

Bir ön saf hemşire olan 33 yaşındaki Mary, “26 yaşında aşılanmamış bir hastam vardı” dedi. Aşı karşıtı kampanyacıların hedefi olmaktan korktuğu için soyadını vermek istemedi.

"Elimizden geleni yaptık ama öldü. Bunun gibi bir şeyin etkisi çok büyük; Biri ailesi olmadan kollarında öldüğünde. Onlar için çok acı çekiyorum, yardım etmek için yapabileceğiniz hiçbir şey yok ve kimse elini tutmak için ziyaret edemez. İnsanlar bunun gerçek olduğunu, virüsün var olduğunu ve kendilerini korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini bilmeli” dedi.