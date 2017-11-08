Rodin'in Heykeli'nden Deliliğe Övgü, '8 Kasım Dünya Deliler Günü'

Rodin'in Düşünen Heykeli'nin ne düşündüğü konusunda pek bir şüphem yok. Hatta her geçen gün ülkemizde yaşanan olaylarla beraber sık sık bu tahminimin sağlamasını yapıyorum.

'' Dışardakilerin durumu içeridekilerden daha kötü, onlar ne olacak acaba?'' diye başlıyor muhabbet balonu Rodin'in Heykeli'nin...

Deliliğin ortak bir tanımı olmadığını düşünüyorum. Herkesin olaylara katlanabilme eşiği farklı ve nasıl ki beyne giden bir damar birden patlayabiliyor akabinde kişi kendini kaybedebiliyorsa deliliğin de kişinin farkedebildiği bir süreci yok.

Delilik kişinin gerçek kendiyle yüzleşme hali. Hayatı sorgulama ve anlama gayesi kişinin algılarını zorlamasıyla vuk-u bulmaya çalışıyor. Deliren kişi fazla tutkulu oluyor. Aşkını, nefretini, korkularını kontrol edemiyor bazen...

Bazen hayat bu incitir!

Artık akıllı olarak atfedilen kişilerden daha özgürsünüzdür. Zannediliyor ki aklın bazı şeyleri geri seviyeden takip etmesiyle deli olunuyor. Bunun farkedilemeyen tek süreci yıllardır kimse incinmesin diye içinde biriktirdiğin söze dökemediğin düşüncelerin... Bu duygu ve düşünce kaosları şöyle oluşuyor!

İnsanın beyninin temel bir işleyişi var.''Hipotalamus''

Hipotalamus insanın beynine emir veriyor. Böylelikle beynin yöneticisi olan loblar harekete geçerek aklınıza hükmediyor. O beyinde bazı dengeler bu birikimlerle bozulunca insan deliriyor. Yani buna böyle deniyor. Yanlış bilinen şeyler var. Delirmek lanet değildir. Delirmeye yaklaştığınız zamanlar elbette olmuştur...

Sonrasında hayaller, sanrılar, sancılar, nöbetler hatta bazen gerçekte olmayan insanlar görürsünüz mesela...

Sizler belki de zannediyorsunuz ki hastanedekiler sizlerin deyimiyle tımarhanedekiler deli!

Tımarhane; sizlerin zannetmesiyle insanların tımar edildiği yer! mikroplar gibi...

Sanıyorsunuz ki siz akıllısınız ve burdakiler deli. Değil mi?

Yanlış efendim. Tımarhane dediğiniz yer; dışarıda kendini akıllı sanan ama öldüren, kıran, inciten, çalan, yalan söyleyen, taciz eden, insanlardan kaçıp kendini oraya atan delilerle dolu. Kendini bilge sanmak gerçek delilik.

Rodin devam ediyor düşünmeye

''Bugün içim sıkılıyor! Deliliğe övgü bu olsa gerek. Düşünüyor insanlar, twitleri favorilere alınmadan, paylaşımları beğenilmeden nasıl yaşamaya devam edebiliyorlar diye.

Şu karşımızdaki şahıslar için beyaz gömlek alabilir miyim?

Ne oldu? Yakıştıramadınız mı beyaz gömleği kendinize bunları düşünen insanlar?

E normal! insan her gün üzerine yakışanı giymiyor...