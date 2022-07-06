Rocco Morabito: Kaçak Gangster İtalya'ya Teslim Edildi

İtalya'nın en çok aranan adamlarından biri olan gangster Rocco Morabito, saklandığı Brezilya'dan iade edildikten sonra Roma'ya geldi.

"Milan'ın kokain kralı" olarak bilinen Morabito, geçen yıl Mayıs ayında Brezilya ve italyan polisinin ortak operasyonuyla tutuklandı.

Eski uyuşturucu kaçakçılığından 30 yıl hapis cezası hizmet verecek olan 55 yaşında.

Mafya patronu on yıllarını Güney Amerika'da sahte bir kimlik kullanarak kaçarak geçirdi.

Polis nihayet onu geçen yıl Brezilya'nın kuzeydoğusundaki bir liman kenti olan João Pessoa'ya kadar takip etti ve burada Ndrangheta mafya grubunun bir başka üyesi Vincenzo Pasquino ile birlikte tutuklandı. O zamandan beri Pasquino uyuşturucu kaçakçılığından 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kaçış sanatçısı

Rocco Morabito'nun Roma'ya gelişi on yıllardır süren bir insan avına son veriyor.

Calabria'nın Africo kasabasında doğan ve mafya patronu Giuseppe Morabito ile aile bağları olan Rocco Morabito, İtalya ve ötesindeki kokain kaçakçılığının çoğunu kontrol eden genişleyen suç ağı 'Ndrangheta'da kilit bir figür haline geldi.

Genç bir adam olarak, Morabito kısa süre sonra Milano'da üretken bir uyuşturucu kaçakçısı olarak kendine bir isim yaptı ve Güney Amerika'dan İtalyan şehrine kilit kokain kaçakçılığı yolları kurdu. Keskin bir şekilde kruvaze takım elbise giymiş, sık sık şehrin jet setiyle karıştığını görebiliyordu ve kısa süre sonra onu gözetim altına alan İtalyan polisinin dikkatine geldi.

Güney Amerika'dan bir tondan fazla kokain ithal etmek için anlaşmalar yapmaya çalıştığı kaydedildi, ancak kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.

Polis, Francisco Capeletto adı altında yaşadığı Brezilya'ya kaçtığını düşünüyor.

Oradan, en az 13 yıl boyunca Punta del Este beldesinde yaşadığı komşu Uruguay'a taşındı. Lüks bir ev kiralarken, onu sanat eserleriyle doldururken, komşular mütevazı bir araba kullandığını ve kızının doğum günü için cömert bir parti verene kadar zenginliklerinin farkına varmadıklarını söyledi.

Ama Morabito kızını okula gerçek adıyla kaydettirdiğinde polis onu gözetim altına aldı.

Eylül 2017'de, Morabito başkent Montevideo'da bir otele taşındığında, karısıyla kavga ettikten sonra polis bayıldı.

Eşyaları arasında bir silah, 13 cep telefonu ve farklı kılıklarda Morabito'nun 150 adet vesikalık fotoğrafını buldular.