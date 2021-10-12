Ritüel Günah Mı, Ritüeller Nasıl Yapılır?

Dilimize Fransızcadan geçen ritüel kelimesi gün içinde belirli bir zaman diliminde niyeti kaydetmeyi sağlayan bir eylem olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu ise ritüeli adet haline gelmiş anlamında yazmaktadır. Herhangi bir konu hakkında toplanma ile dini bir tören yapma ya da doğum günü kutlaması gerçekleştirme tarzında ritüeller yapılabilmektedir. Bu duruma örnek olarak av ile geçilen toplumlarda av ritüelleri verilebilir. Aynı zamanda ölümün nasıl olduğunu öğrenmek ya da gelecekten haberdar olmak adına ruh çağırma ritüelleri de yapılmaya devam etmektedir.

Eski çağlarda yaşayan önemli kişilerin ya da kralların nasıl öldüğü ve ne yaşadıklarının bilinmek istenmesi üzerine dini törenler de yapılmıştır. Bu açıdan insanların kutsal kabul saydığı davranış biçimleri ritüel olarak ifade edilmektedir. Ritüellerin ne olduğu, nasıl olduğu ve günah olup olmadığı hakkında detaylı bilgiler haberimizin devamında yer almaktadır.

Ritüel yapmanın günah olup olmadığı tartışma konusu olmuştur ve konu hakkında yorumlar gerçekleştirmiştir. Alimler ile dini kaynaklara göre ritüel yapma ile herhangi bir nesneden medet ummanın ve totem gibi davranışları takip etmenin İslam dininde bir yeri olmadığı açıklanmıştır. Yalnızca Allah'tan istemek ve Allah'a iman etmek İslam dinine göre takip edilmesi gereken yoldur. Bu durumun tersi olarak hayvanlara, herhangi bir nesneye ya da doğaya inanç duyulması ya da onlardan bir şeyler beklenmesi ise şirk olarak sayılmaktadır.

Geçmişten günümüze kadar gelen çok sayıda ritüel tarifi ve ritüel yapma çeşitleri mevcuttur. Ritüellerin yapıldığı sırada enerjinin evrene ve doğaya doğru bir şekilde aktarılması gerektiğine inanılır ve bu konuya dikkat edilir.

İslam dinine göre ruh çağırma gibi bir şeyin olmadığı ifade edilmiştir ve yapılması tavsiye edilmemiştir. Bu duruma sebep olarak ayet ile hadislerde ritüelin temelinin bulunmaması gösterilebilir.