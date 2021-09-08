Rezidansta Eşini Bıçakla Öldüren 27 Yaşındaki İzel Hakkında Detaylar!

Adana'da meydana gelen dehşet verici olayda 27 yaşındaki İzel Erdeve isimli kadın, poşet imalatçısı olan eşi Okan Erdeve’yi yaşadıkları rezidansta göğsünden bıçaklayarak öldürmüştü. Daha sonra tutuklanan 1 çocuk annesi İzel Erdeve hakkında önemli bir gelişme yaşandığı bilgisine ulaşıldı. Görülen davada 27 yaşındaki genç kadının “kasten öldürme” suçundan müebbet hapsi istenirken detaylar da merak konusu oldu.

Olay gününde maktul ile şüpheli arasında bir tartışma yaşandığı bilgisi hazırlanan iddianamede anlatıldı. Bunun yanı sıra 27 yaşındaki genç kadın İzel Erdeve’nin kendisinden 20 yaş büyük 47 yaşındaki eşi Okan Erdeve tarafından darp edildiği belirtildi. Aynı zamanda 47 yaşındaki Okan Erdeve’nin darp eyleminin şüpheli kişinin adli tıp raporu ile de sabit olduğu hakkında vurgu yapıldı.

47 yaşında eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Okan Erdeve isimli şahıs Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta yaşıyordu. Şahıs iki kızının annesi olan eşinden boşanması ardından kendisinden 20 yaş küçük olan İzel Erdeve ile dünya evine girmişti.

İkinci eşi ile yaşadığı evlilikten 4 sene önce bir kız çocuğu dünyaya gelen Okan Erdeve, eşi tarafından bıçaklanarak yaşamını yitirdi. 30 Haziran gününde kahvaltı yapıldığı sırada hayatını kaybeden Okan Erdeve ile cep telefonu ile ilgilenmekte olan 27 yaşındaki eşi arasında kıskançlık sebebi ile tartışma çıktığı bilgisine ulaşıldı. Çıkan tartışma kısa süre içerisinde kavga dönüşürken iddialara göre Okan Erdeve de eşini dövdü. Yaşanan korkunç olay sonrasında İzel Erdeve isimli genç kadının pencereyi açıp “Beni kurtarın” şeklinde bağırdığı ifade edildi.

Eşinden şiddet gören kadının Okan Erdeve’ye “Sabahtan beri beni dövüyorsun. Üzerime gelme. Öldüreceksin beni” şeklinde ifadeler kullandığı öne sürüldü ve daha sonra mutfak tezgahında bulunan bıçağı alarak eşinin göğsüne sapladı belirtildi.