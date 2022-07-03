Resmi Gazetede Yayınlandı! Emekliye En Düşük 3000 TL Ödenecek!

Emekli olan vatandaşlar için en düşük 3000 TL kadar ödeme verecek olan bankaların listesini resmi olarak duyuruldu. Emekli maaşını, özellikle kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar, bu bankalar üzerinden istedikleri zaman ihtiyaç kredilerine devlet destekli olarak katılabilecek ve kredi kullanabilecektir. En düşük 3000 TL'ye kadar verilecek olan bu ödemelerden faydalanmak isteyen emeklilerin banka kredi sicili, herhangibir sıkıntı olmaması ve banka kredi puanı uygun olması gerekmektedir.

Emekli olan vatandaşlar, kredi kullanabilmeleri için alacakları 3000 TL kredilerde kamu bankaları olan Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. 3 günde yeni ihtiyaç kredisi kullanarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak da işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilmektedir. 50 bin TL kadar kullanacağınız tüm kredilerde bankalar, sizlere 36 ay vadeli ve düşük faizli işlem yapmaktadır.

Başvuru!

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, kredi şartlarına uygun olmaları durumunda banka şubelerine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte işlemlerini gerçekleştirebilir ve nakit kredi için başvuruda bulunabilir.

Ziraat Bankası

Kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için en yakın banka şubesine kimliğinizle birlikte gidebilirsiniz. Ziraat Bankası üzerinden Emekli maaş alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirmek istiyorsa, internet bankacılığı şifresi alarak mobil uygulama üzerinden başvuru yapabiliyor.

Vakıfbank

3000 TL ile 50 bin TL arasında 36 ay vadeli olarak kredi imkanı sağlayacak olan vatandaşlar, Vakıfbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde TL nakit kredi kullanabiliyor. 50.000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, 100.000 TL'ye kadar kullanacakları kredilerde 24 ay vadeli 100.000 TL üzerindeki kredilerde ise 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi alabilmektedir. Başvurularını gerçekleştirerek, kredi kullanacak olan vatandaşlar, şartlara uygun olmaları durumunda aynı gün içinde hesaplarına ödemeleri mobil uygulamaları üzerinden de yapabiliyor.

Halkbank

Emekli maaşınızı, Halkbank üzerinden alıyorsanız, maaş müşterisi olmanız durumunda sizlere 36 ay vadeye kadar işlem yapılarak kredi imkanı sunulmaktadır. Halkbank, emekli maaş hesabı üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı sunmaktadır. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularını gerçekleştirerek, kredi almak isteyen vatandaşlar, Halkbank şubelerine giderek veya bankanın internet bankacılığını kullanarak teklif kredisi olarak 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi kullanabilir.