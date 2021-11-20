Resmi Gazetede Yayınlandı, Emekli ve Çalışanlara Müjdeli Haber

Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere resmi gazetede yayınlanan yeni kredi kampanyası duyurusu yapıldı. Ekonomik sıkıntı yaşayan ve bankalardan kredi onayı alamayan kişilere yüksek limitli kamu bankaları tarafından düşük faizli destek kredisi verilecek. Emekli olan ve sigortalı olarak çalışan kişilere yapılan Bu kampanyada Ziraat Bankası öncülük yapılacak. Ziraat Bankası da kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu duyuru ile birlikte emekli olan kişilerin ve sigortalı olarak uzun süredir aynı işyerinde çalışan kişilerin 100.000 TL'ye kadar isterlerse ihtiyaç kredisi isterlerse de borç kapatma Kredisi olarak devlet destekli Kredi alabileceklerini duyurdu. Başvuru yapmak isteyen kişiler bankanın politikalarına uygun olması durumunda hafta içi her gün başvuru bırakabiliyor.

Ziraat Bankası kredi başvuru şartları..

Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız bankadan maaş alma şartı oluyor. Eğer emekli maaşınızı veya çalışma maaşını Ziraat Bankası üzerinden alıyorsanız düşük faiz oranları ile istediğiniz zaman ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. 50.000 TL'ye kadar başvuru yapmak isteyen kişiler 36 ay vadeli kredi kullanabilir. 50.000 TL üzerinde kredi kullanmak isteyen kişiler ise 24 ay vadeye kadar Kredi alabiliyor. Ziraat Bankası devlet destekli olarak vermiş olduğu İhtiyaç kredisinde kampanyaya katılacak olan müşterilere internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurarak başvuru alma imkanı tanıyor.

Vakıfbank ve halkbank'ta kampanyaya dahil oldu...

Diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de 100 bin TL'ye kadar devlet destekli olarak kredi kullanabileceksiniz. Devlet destekli olarak verilecek 100.000 TL ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi banka şubelerine giderek veya bankaların resmi internet sitesine girerek başvuru yapabileceğiniz bir kredi kampanyasıdır. Vakıfbank ve Halkbank emekli olan kişilere Kredi vermek için kendi emekli maaşı müşterisi olması durumunda onay veriyor. Emekli maaşı müşterisi olan kişiler kredi kullanmak istiyorlarsa Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaşı ile kredi notu düşük olsa bile onay alabilir. Sigortalı olarak çalışan kişiler ise sigorta primleri en az 12 aydır yatıyor olması gerekmektedir. Belirtilen şartlara uygun olan kişiler kamu bankaları üzerinden devlet destekli 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilir...