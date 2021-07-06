Resmi Gazetede Yayınlandı! Borcu Olan, Kara Listede Olan, Daha Önce Kredi Alamayanlara 60 bin TL Verilecek

Bankalar üzerinden yeni bir kredi kampanyası başlıyor. 60.000 TL'ye kadar resmi gazete de yayınlanan bu haber oldukça merak uyandırdı. Kredi Başvurusu yapacak olan kişilere, hemen sonuç verilecek. Daha önce kara listede olsanız bile kredi alabileceksiniz. Yalnız bankaların yayınladıkları şartlarda belirli duurmlara göre kredi alacaksınız. Öncelikle kredi alacak kişiler, bankalardaki olan kara liste borçlarını kapatması gerekiyor. Bu borçları kapattıktan sonra, borcu yoktur kağıtları ile başvuru yapabileceklerdir.

Günümüzde ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler bankaya gittikleri zaman kimlik ve gelir belgelerini sunmaları gerekiyor. Bazı bankalar ise maaş bordrosuz olarak sizlere 60 bin TL'ye kadar kredi vermektedir. Eğer ihtiyacınız bu limitlerde ise sizlere vereceğimiz bankalardan hızlı bir şekilde başvuru yapabilir ve 60.000 TL kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizlere uygun faiz oranları ile birlikte 60.000 TL kredi imkanı sağlayacaktır. Kredi notu yüksek olan ve banka sicilinde sıkıntısı olmayan kişiler onay alabilecek olan müşterilerdir. Bu şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız ve maaş bordrosu götüremeyecekseniz aşağıdaki bankalardan 60.000 TL krediye anında kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası kara listede olanlara kredi kampanyası, en az 60.000 TL

Ziraat Bankası kara listede olan kişilere kredi veren bankaların başında geliyor. Banka kamu bankası olmasından dolayı emekli ve icralık olan çalışan kişilere yüksek limitli krediler veriyor. Sizlerde bu kampanyadan faydalanmak istiyorsanız, size en yakın Ziraat Bankası şubesine gidebilirsiniz. Bu şekilde başvurunuzu yapabilir, onaylanan kredinizi hemen kullanabilirsiniz.

Aktif Bank 60.000 TL maaş bordrosuz kredi, kara listede olan kişilere nasıl alınır?

Belgesiz ve kefilsiz kredi almak istiyorsanız kredi notunuz düşük ise aktifbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Aktif Bank n kolay kredi başvurusu ile birlikte ihtiyaç kredisi vermektedir. 60.000 TL alacağınız bu krediler de banka sadece kimliğinizi işlem yapacaktır. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız bankanın SMS kredi servisine kullanabilirsiniz. SMS kredi başvurusu yapacak olan müşteriler cep telefonunun Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını yazdıktan sonra 3050 numaralarına göndererek Kredi başvurusunda bulunabilirler. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra banka sizlere sonucu uygun olarak kredi imkanı sunacaktır. Ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de bu kredi için başvuru yapabilirsiniz. internet sitesi üzerinden yaptığınız Kredi başvurusunda onay alırsınız ve SMS ile yaptığınız Kredi başvurusunda onay alırsanız banka genel müdürlüğü sizi arayacak ve iş ev adresinize bu krediye kullandıracaktır.

İş Bankası maaş bordrosuz 60.000 TL kredi nasıl alınır?

İş Bankası üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda banka sizlere 36 ay vadeye kadar maaş bordrosuz Kredi imkanı sunacaktır. Bunun için bankanın internet bankacılığını kullanabilir veya internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. İş Bankası üzerinden onay almanız durumunda kredinizi hemen kullanacaksınız. Banka gelir belgesiz olarak 60.000 TL kadar kredi vermektedir. Aldığınız İhtiyaç kredisinde dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak da kredinizi kullanmanız mümkündür. Kara listeden çıkan kişiler, bankaya giderken, borçlarını kapatan belgeler ile başvuru yapabilirler.

Finansbank 60.000 TL maaş bordrosuz kredi nasıl alınır?

QNB Finansbank üzerinden 60.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. TC kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak 5 dakika içinde ne kadar onay alacağınızı görebilirsiniz. Kredi notu yüksek olan kişiler daha yüksek limitler de kredi kullanabilmektedirler. Banka hızlı ve Anında onay veren bankaların başında gelmektedir. Eğer kredi başvurusu yapacaksınız, bu bankanın SMS sistemini ve internet sitesindeki başvuru formunu doldurabilirsiniz. Size yakın bir Finansbank Şubesi varsa buraya da sadece kimliğinizi giderek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Finansbank şubelerinden kredi başvurusu, gişelerden bireysel müşteri temsilcisi üzerinden yapılmaktadır.