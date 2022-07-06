Resmi Gazetede Yayınlanan Emekli Kampanyası Bugün Başladı!

Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kullanacak olan emeklilere 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verileceği açıklandı. Emekli maaş hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, PTT, İş bankası ve Şekerbank üzerinden kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecek ve nakit olarak kredi kullanabileceksiniz. Ziraat Bankası Halkbankası ve Vakıfbank üzerinden özellikle emekli maaşı alan vatandaşlar, daha yüksek limitlerde krediler kullanabilir ve emekli maaşına bu bankalara taşımaları durumunda 750 TL emekli promosyonu da alabilir.

Ziraat Bankası ve Diğer Kamu Bankaları!

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar başvurularını banka şubeleri üzerinden yapabiliyor. Kurban Bayramı öncesi acil ihtiyacınızın olması durumunda sizlere ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan bu üç banka üzerinden 36 ay vadeli olarak işlem gerçekleştirebilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli kredi imkanı sağlarken, emekli maaşınızı bu bankaya taşımanız durumunda 750 TL'ye kadar varan emekli promosyonlarından da sizleri faydalandırmak tadır.

Diğer Bankalar

Emekli maaş hesabı, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank haricinde olan vatandaşlarda kredi imkanlarından faydalanabilir. Şekerbank ve İş bankası üzerinden 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar, bu bankalarda banka hesabı olması veya emekli maaşını buraya taşımaları durumunda kredi imkanından faydalanabilirler. Şekerbank, yapmış olduğu açıklamada, özellikle emekli maaşını kendi bankasına taşıyarak, işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara borç kapatma kredisi adı altında da hızlı bir şekilde kredi imkanı vermektedir.

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler emekli maaşlarını iş bankası üzerinden alıyorsa, başvurusunu iş cep uygulaması üzerinden de yapabiliyor. İş bankası iş cep uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka kredi puanınızın 1300 ve üzerinde olmasına dikkat etmeniz gerekmektedir.