Resmi gazetede şimdi açıklandı! Emekliye bayram için ödeme olacak! 1-10 gün içinde başvuru

Ramazan Bayramı yaklaşırken 1 ve 10 gün içerisinde başvuru yaparak emekli maaşı hesabınız üzerinden sizler de Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ödeme alabileceksiniz ve bu ödemeler devlet destekli olarak sizlere ödenecektir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank yapmış olduğu kampanyada bireysel tüketici kredisi kampanyasına katılacak olan emeklileri vermiş olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile birlikte uygun faizlerle kredi ödemelerini gerçekleştirerek banka şubelerine gitmeden de işlemlerini hızlı bir şekilde yapacağını açıkladı. bir ve 10 gün içerisinde başvuru gerçekleştirerek Kredi kullanacak olan tüm vatandaşların bu bankalar üzerinden almış oldukları emekli maaşı hesapları aracılığı ile birlikte kamu bankaları üzerinden devlet destekli krediler kullanarak diledikleri zaman ödemeler alabilecekler ve ihtiyaç kredisi kullanabileceklerdir.

EMEKLİ MAAŞI HESABINIZ ÜZERİNDEN 50.000 TL ÖDEME VERİLECEK

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanacak olan tüm vatandaşlara emekli maaşı hesapları üzerinden verilecek olan bu kredi kampanyası resmi gazetede açıklandı ve 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak kredi ödemesi alacağınız duyuruldu. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı hesabınız ile birlikte nakit ihtiyacınızın olması durumunda işlemlerinizi hemen gerçekleştirebilecek ve bankalara gitmeden de kredi kullanabileceksiniz. 3 kamu Bankası üzerinden de emekli maaşı alan kişiler için geçerli olacak olan bu kampanyaya katılmak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde Kredi ödemeleri verilmektedir.