Resmi Gazetede Gece Yayılandı! Erken Emeklilik ve Dolgun Maaş İmkânı! 3600 Gün Prim Ödemesine Aylık Bağlanıyor!

41-52 Yaş Arası Çalışanlara SGK’ dan Müjde Geldi! Erken Emeklilik ve Dolgun Maaş İmkânı… 3600 Gün Prim Ödemesine Aylık Bağlanıyor! 41, 43 ve 46 yaşında olanlar erken emekli olabilirsiniz. 5400 günü dolduranlar aylık başvurusunda bulunabilir. Her üç kurumu da ilgilendiren erken emeklilik şartlarının detaylarını sizler için derledik…

Erken emeklilik ile ilgili yapılan çalışmaları yakından takip eden vatandaşlara sevindirici haber geldi. Yıllardır sigortalı olarak çalışanlar emeklilik hayali kurarak gelecek olan müjdeli haberi bekliyor. Erken emekli olmak isteyenlere bu süreçte erken emeklilik fırsatı tanınıyor. 41 yaşında emekli olmak isteyen vatandaşlar, gerekli şartları sağlamaları durumunda bu fırsattan faydalanabilecek. Çalışma hayatında 5400 günü bulunan, diğer bir ifade ile 15 yıl boyunca ödenmiş primler mevcut ise, yaş haddinden emekli olabilecek. Konu ile ilgili detaylara sahip olmak için haberimizi okumalısınız…

Erken emeklilik ile ilgili olan yaş şartı mevzuattaki değişikliklere göre fark ediyor. Bazı meslek gruplarında erken emeklilik imkânı bulunurken, bazıları bundan faydalanamıyor. Asteğmen, Teğmen ve Üsteğmen olanlar 41 yaşında emekli olabilecek. 4/1 c kapsamına dâhil olan sigortalı çalışan kamu görevlileri emekli olabilmek için başı özel şartları sağlamaları gerekiyor.

Emekli Sandığı Kanuna tabi olanlar 5400 gün prim ödemesi bulunması halinde, özel kanunları gereğince kadrosu kaldırılanlar emekli olmaları için yaş şartı aranmıyor, prim gün sayısı en 9000 gün olması halinde emekliye ayrılabilecek.

Askerî Memurlarda Durum

Önceden belirtilen özel şartların dışında, 4/1 C kapmasında olan sigortalı askeri memurların yanı sıra uzman jandarma ve uzman erbaşlarda ahlak noktasında hükümlü ya da yetersizlik, disiplin durumlarından dolayı sicilleri bozulduğunda re’sen emekliye sevk edildiklerinde yasada belirtilen yaş ve prim ödeme gün şartlarını sağlamaları halinde aylığa bağlanabilecek.

Yaş Haddi Uygulaması

Emekli Sandığı Kanunca belirlenen ve ilgili tabloda belirtilen 4/1 C kapsamındaki sigortalıların dışında kalan sigortalılar için genel yaş sınırlaması 65 olarak belirtilmiştir. Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı kuruşlarda görev alan kişilerde Bakanlık tarafından uygun görülmeleri halinde 72 yaşına kadar çalışma imkânları mevcut olup, bu kapsamın dışında kalan sigortalı çalışanlarda yaş haddi uygulaması mevcuttur.

Flaş Haber 41 Yaşında Aylık Bağlanıyor

Yaş haddi uygulaması askeri personellerden asteğmen, teğmen ve üsteğmenlerde 41 olarak uygulanırken, 5400 prim günü bulunması halinde yaş haddinden emekli olabilecek