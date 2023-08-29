Sermaye Piyasası Kurulu gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesini güncelledi. %50 zam yaptığını duyurdu. Yapılan zamla birlikte yeni tarife ne kadar oldu? sorusu açıklanan Resmi Gazete haberi ile yanıtlandı. SPK 2023 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi %50 zam sonrası en az 1.331 TL en fazla 4.210 TL zamlandı. Arada oluşan bu fark “29 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak” ifadesine yer verildi.

OFİS, KONUT VE BÜRO İÇİN ZAM SONRASI YENİ FİYAT NE KADAR OLDU?

Gayrimenkul değerleme asgari ücret oranı metrekareye bağlı olarak %50 zamlandı. Ofis, konut, büro için 2.662 TL'den başlayan ödeme 3.993 TL'ye çıkarıldı. En yüksek 8.419 TL olan ödeme 12.629 TL'ye ulaştı.

SPK kararına göre gayrimenkul değerleme asgari ücretinde yaşanan %50'lik artış sonrası AVM, dükkan, konaklama tesisi, otopark veya spor tesisleri için ödenen en düşük ücret 1.360 TL zam uygulanarak 4.079 TL'ye çıkarıldı.

AVM, OTOPARK, FABRİKALAR İÇİN ZAMLI FİYATLAR NE KADAR OLDU?

Gayrimenkul değerleme asgari ücret oranı metrekareye bağlı olarak dükkan, AVM, plaza, konaklama tesisi, spor tesisleri, sinema, otopark için 2.719 TL ile 40.569 TL arasında değişen rakamlardan %50 artış yaşayarak en az 4.079 TL, en fazla 60.854 TL'ye yükseldi.

İmalathane, depo, çiftlik ve fabrikalar için uygulanan en az 2.454 TL ödeme oranı zamla beraber 3.681 TL'ye ulaştı. En yüksek 20.514 TL ödenirken 30.771 TL'ye ulaşmış oldu.