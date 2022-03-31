Resmi Gazetede Acil Duyuru Yapıldı! Emekliye 8700 TL Ödeme Haberi Onay Verildi. Son dakika açıklamada resmi gazetede nakit verileceği duyuruldu. Resmi gazetede yayınlanan haber ile birlikte emekli olan vatandaşlara kamu bankaları üzerinden 8700 TL ye kadar ödeme verilecek. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, emekli olan vatandaşlara devlet destekli olarak 8.700 TL'ye kadar kredili mevduat hesabı açacak. Verilecek olan bu nakit kredi ihtiyaç kredisi olarak değil, sizlerin hesabına yatacak, artı para olarak belirlenmektedir. Onay almanız durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank, hesabınız üzerinden artık para olarak 8700 TL ödeme yatırılacaktır. Yatırılacak olan bu ödeme sonrasında banka sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecek, onaylanan tutarı da hemen kendi hesabınızda göreceksiniz. yatırdıktan sonra istediğiniz zaman kullanılabilir ve kullanım sonrasında ödemesini gerçekleştirebilirsiniz.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 8700 TL emekliler için verilecek olan ödeme başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyacınızın olması durumunda emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirecek, hemen sonucunu öğrenebilirsiniz. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 8700 TL ödeme başvurusu yapacak olan kişilere emekli maaşı hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte bu bankanın mobil uygulaması üzerinden işlem yapabiliyor.

Cep telefonunuzun uygulamalar bölümünden kendi bankanızın mobil uygulamasını indirerek internet bankacılığı şifresi ile birlikte kimlik numaranız ile giriş yaparak, hemen hesabınızı görebilir ve bu hesabınız üzerinden 8700 TL'ye kadar verilecek olan kredili mevduat hesabı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Başvuru yaptıktan hemen sonra değerlendirme yapıları ve sizin banka geçmişlerimize göre, sonuç verilir. Onaylanan tutar ise hemen kendi emekli maaşı, hesabınız üzerinden artı para olarak yatacaktır. Nakit ihtiyacı olan tüm emekliler, bu nakit kampanyasına katılabilir ve başvuruların hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir.