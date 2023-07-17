Emeklilere müjdeli haber Resmi Gazete'de yayımlandı! Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla emekli maaşı alan vatandaşlar için devlet destekli ek ödeme kararı alındı. Emekliler için uygun faizli 50.000 TL'ye kadar kredi olanakları Resmi Gazete'de duyuruldu ve işlem süreci başladı.

Bu kredi fırsatından yararlanmak isteyen emekliler, emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden alıyorlarsa, 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi alabilecekler. Emekli maaş hesaplarınız üzerinden başvuru yapabileceğiniz bu kampanya, devlet destekli uygun faiz oranları ile 36 ay vadeli ödemeler sunuyor.

Emeklilik maaşı alan vatandaşlarımızın, maaşlarını aldıkları bankanın müşterisi olmaları halinde kredi başvuruları kabul edilmektedir. Eğer 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, başvurunuzu gerçekleştirebilir ve onaylanan kredinizi dilediğiniz zaman hesabınıza yatırabilirsiniz. 50.000 TL'lik emekli kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyorlar. İşlemlerinizi en yakın banka şubesine giderek hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

PEKI, DEVLET DESTEKLİ EMEKLİ KREDİSİ NASIL ALINIR?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli kredisi almak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli ve devlet destekli bu krediyi en düşük faiz oranları ile alabiliyorlar.

Banka şubelerine kimliğinizle giderek ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın yeni kampanyası, belirli şartları karşılayan kişilere ilk kredi fırsatı da sunuyor.

Emekli maaşı alan vatandaşlarımız, daha önce herhangi bir ihtiyaç kredisi kullanmadıysa, borç kapatma kredisi kampanyalarına katılarak işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirler. Bu üç banka üzerinden kredi başvurusu yapabilirler. Bu devlet destekli kredi fırsatını kaçırmayın, emekli maaşınızı bu bankalardan alan tüm vatandaşlarımız için büyük bir fırsat sunulmuş durumda!