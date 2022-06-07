Resmi Gazete Yayınlandı: Emekliye 8500 TL Ödeme

Emekliye yapılan ihtiyaç kredileri kampanyaları haricinde ayrıca kredili mevduat hesabı başvurularında yapılmaktadır. Kamu bankaları yapmış oldukları bu kampanyalardan, özellikle kendi bankasından maaş alan emeklilere kredili mevduat hesabı açarak, artı para imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşların başvurularını gerçekleştirerek sonuç alabilecekleri, buna gibi kampanyalarından artı para imkanından faydalanacak olan kişiler nasıl başvuru yapabilir, bunun araştırmasını yapmaktadırlar.

Emekli maaşınızı kamu bankaları olan Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız, başvuru yaparak kredili mevduat hesabı alabilir ve artı para olarak en yüksek limitli 8500 TL'ye kadar işlem yapabilirsiniz. Daha önce bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi veya diğer tüm kredilerden kullanan vatandaşlarda başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyaçlarından faydalanabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları bu kampanyalarda özellikle internet bankacılığını kullanmanızı öneriyor.

8500 TL Başvuru

8500 TL başvuru yapmak isteyen emekliler emekli maaş almış oldukları banka şubesinin internet bankacılığı şifresini alarak bu bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor. 8500 TL ihtiyaç kredisi başvurusu haricinde ayrıca son zamanlarda en çok tercih edilen kredili mevduat hesabı başvurusu yaparak paranızı kendi hesabınıza artı para olarak yükleyebilir ve istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. 8500 TL kullanacak olan vatandaşlar ayrıca banka üzerinden verilen 12 aylık taksitli nakit avansın limiti imkanından da faydalanabiliyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, hızlı bir şekilde sonuçların alınmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine giderek kredi başvurusunda bulunabilir. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine taşıyarak, ayrıca bankanın, sizler için yapmış olduğu çok emekli promosyonu olan 750 TL ödemeyi de hızlı bir şekilde hesabınıza yatırabiliyorsunuz.