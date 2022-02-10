Resmi Gazete Duyurdu! Cumhurbaşkanı’ndan Emekliye Müjde! 25.000 TL Ödeme Hesaplara Yatıyor

Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere müjdeli haber verdi. 25 Bin TL'ye kadar olan ödemeler kamu bankaları üzerinden vatandaşlara verilecek.

Emekli vatandaşlar için müjdeli haberler hükümetten geldi. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara özel olarak emekli olmaları halinde emekli maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıf Bank veya Halkbank üzerinden alıyorsa, son dakika açıklanan kredi başvurularını da kolay bir şekilde yapabileceklerdir. Aynı zamanda yapılan bu kredi başvurularını devlet destekli şekilde 25 Bin TL’ye kadar olan tutarda sadece kimlik ibraz ederek gelir belgesi olmadan onay alabileceklerdir.

Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası kendi resmi web siteleri üzerinden yapılan bu kredi kampanya duyurusunda özellikle emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşlar, 5 dakika içerisinde kredi sonucu verileceğini, ayrıca bu kredileri devlet destekli olacak şekilde 25 Bin TL’ye kadar olan tutarlar şeklinde olacağı belirtildi. Çok acil ihtiyacında olan ve daha önce banka üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmış olan emekli vatandaşlar, emekli maaş hesapları üzerinden 25 Bin TL’ye kadar olan tutarlarda kredi kullanabileceklerdir. Alınacak olan ihtiyaç kredileri bankaların kredi politikalarına uygun olacak şekilde devlet destekli olarak 36 aylık vade seçenekleri ile 3 aylık ertelemeli olarak hatta dilenirse de kredi taksitlerini 3 ayda bir ödeyecek şekilde plan yapabileceklerdir.

Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası aracılığı ile başlatılan bu kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler, bankaların resmi internet sitesinden açılacak olan kredi başvuru formunun doldurulması ile 25 Bin TL’ye kadar olan tutarlarda ihtiyaç kredi başvurularını yapabileceklerdir.

25.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu yaptıktan sonra banka değerlendirme işlemleri banka genel müdürlük tarafından ele alınacak ve başvuru yapılan gün içinde kredi sonucu cep telefonunuza bilgi mesajı olarak iletilecektir. Cep telefonlarına iletilecek olan mesaj ile sonuçlar eğer olumlu ise sizlere en yakın banka şubelerine başvurarak krediyi kullanabilir ya da bankanın internet bankacılığı üzerinden işlem yaparak bu şekilde işlem yapabilmek mümkündür.

Ziraat Bankası, Vakıf Bank veya Halkbank aracılığı ile emekli maaşı almayan kişiler, emekli maaşlarını bu bankalara taşıma işlemi yaparak yalnızca 25.000 TL kredi değil, yüksek limitler dahil olarak ihtiyaç kredileri kullanabilir ve diğer bankadaki borçları da kapatmak için borç kredisi alabilirler.