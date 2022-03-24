Resmi Açıklama Geldi, Emekli Maaşlarına Ek 1157 TL Zam Yapıldı. Son dakika açıklama ile kimler ödeme alacaklar. Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaşı oldukça yakından ilgilendiren bir haber daha geldi. 2022 senesi açısından bakıldığında bilhassa maaşlarına gelmekte olan zam ile beraber huzurlu bir soluk aldı. Fakat yeni 3600 ek gösterge çalışmaları ile ilgili emekli maaşlarına zam yapılacağı yine aynı şekilde paylaşılan konular arasında yer alıyor. Memur ile iş gören emeklilerinin zam yapılacağı açıklandı. Artış ise yayınlanan enflasyon şartları nedeniyle yüz binlerce vatandaşın hayat pahalılığı açısından artık geçinemez bir duruma gelmesi buna sebep oldu.

3600 Ek Gösterge Çalışmaları. Milyonlarca vatandaş, maaşlar üzerinden yapılma ihtimali bulunan ek zamları oldukça yakından araştırmaya başladı. 1157 TL civarında bir artış yapılması söz konusu. 3600 ek gösterge çalışmalarının resmiyet kazanması ile beraber emekli vatandaşların maaşlarına 1157 TL oranında bir zam yapılması öngörülüyor. 3600 ek gösterge ile ilgili emekli vatandaşlar ise genel itibariyle çalışmaların en son ne olduğunu ve nelerin yapıldığını merak etmeye başladı.

Emekli Maaşlarına Zam Yapılacak Mı?.

Emekli vatandaşların heyecan içerisinde beklemiş oldukları 3600 ek gösterge çalışmaları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılığı ile geçtiğimiz haftalarda pek çok talimatlar doğrultusunda tekrardan gündeme getirilmişti. Şimdilik bakıldığında 3600 ek gösterge ile birlikte din görevlisi, hemşire, öğretmen, polis memurlarının maaşlarının 3600 ek gösterge çalışmalarından olumlu bir şekilde etkileneceğini paylaşıldı.