Resmi Açıklama Az Önce Geldi! Maaşlar 1425 TL Fazla Ödenecek! Hızlıca Çekin! Emekli vatandaşlar için büyük avantaj kapıda! Mayıs ayı kampanyası kapsamında 2 bin 750 TL'ye varan ödemeler yapıldı. Hatta 3 bin TL'ye kadar bu rakam çıkabiliyor. İşte karşınızda bazı kampanyalar ve çok daha fazlası haberimizde...

Bünyesinde bulunan müşteri sayısını artırmak amacıyla bankalar yeni avantajlar sunmaya devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında emekli vatandaşlara sunmuş olduğu promosyon ödemeleri ile çeşitli kampanyalar ilan eden bankaların sayısı artış gösteriyor. Ödemeler 500 TL'den başlayıp 3000 TL'ye kadar çıkabiliyor. Hal böyle olunca en çok avantajı sağlayan bankanın hangisi olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar bu haberimizi okuyarak neyin ne olduğunu tam manası ile anlayabilir. Haberimize geçelim...

Akbank emekli promosyon ödemesi

Akbank genel müdürü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre net aylığı bin 500 TL’den 2.500 TL'ye kadar olan emekli vatandaşlara emekli promosyon ödemesi adı altında 1850 TL'den 2750 TL kadar bir ödeme yapılacak.

Denizbank emekli promosyon ödemesi

Alınan maaşına göre Denizbank tarafından 675 TL’den 1750 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapılacak

Fiba banka emekli promosyon ödemesi

Fibabanka yönetimi tarafından yapılan açıklamaya göre emekli promosyon ödemesi adı altında 500 TL’den 750 TL’ye hatta 2750 TL’ye kadar emekli promosyon ödemesi yapılacak.

İş Bankası emekli promosyon ödemesi

İş Bankası sosyal medya hesaplarından yapılan son dakika açıklamasına göre alınan maaşa göre 2250 TL den 2.500 TL'ye kadar emekli promosyon ödemesi yapılacak.