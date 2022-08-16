Resmi Açıklama: Akbank Hesabı Olan Kişilere 100.000 TL Ödeme: Emekli Maaşını Taşıyanlarda 150.000 TL Alacak!

Akbank , yapmış olduğu yeni bir kampanyada 31 Ağustos tarihine kadar başvurularını gerçekleştirecek, bireysel müşterilere 100000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisine en düşük faiz oranlarından yararlanarak kullandıracağını açıkladı. Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada ihtiyaç kredisi alacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlanmaktadır.

5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlar için başlatılacak olan bu kampanyalarda özellikle emekli maaş alan vatandaşlar ve emekli maaşını bu bankaya taşıyan kişilere 150000 TL'ye kadar yüksek limitli kredilerde verilmektedir.

Bireysel müşterileri için hazırlanan bu kampanyalarda 100000 TL kredi kullanacak olan vatandaşlara 24 ay vadeli olarak ödeme tablosu hazırlanırken, emekli olan kişiler eğer 150000 TL kredi onayı alırsak ve bu krediyi kullanmak istiyorlarsa, 12 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabiliyor. Başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar için hazırlanan Akbank İhtiyaç Kredisi kampanyasında hesabı olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulamasını kullanarak 7 24 kredi başvurusunda bulunabiliyor. Akbank, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen kişiler için hazırlanan bu kredi kampanyalarında 36 ay vadeli olarak işlem yapılacak ve aynı gün içinde ödemeler yapılarak hesaplarınıza aynı günde kredinizi kullanmış olacaksınız.

AKBANK DİREKT

Akbank Direkt uygulaması üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilerin banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte haftasonu olsa bile bu bankadan kredi başvurusu yapabileceğini söylemek istiyoruz. Akbank Direkt uygulaması haricinde internet bankacılığı şifreniz ile birlikte Akbank, resmi internet sitesine girerek buradan internet şubesine giriş yapıp, kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurularını yapacak olan kişilere SMS ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlayacak olan Akbank: Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarası üzerinden işlem yapacak olan vatandaşlara da hızlı birşekilde 44 25 numarasına mesaj göndermeleriyle birlikte kredi vermektedir. Akbank, resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra kredi kampanyası hakkında detaylı bilgileri öğrenebilir başvurunuzu gerçekleştirebilir ve güncel faiz oranlarıyla birlikte aylık kredi taksit hesaplamalarınızı yine resmi internet sitesi üzerinden kolayca yapabilirsiniz.