Yeni haftaya düşüşle başlayan gram altın 1.700 TL seviyesinin altında işlem görmeye devam ediyor. Dün öğle saatlerinde ons altında başlayan fiyat düşüşü karşısında dolar kuru yükselişe geçti. Dolar kurunda başlayan yeni atak dönemi altında düşüş seyrini tetikledi. Gram altında başlayan düşüş çeyrek ve ons'ta etkisini daha derinden hissettirdi. Öğle saatlerinde gram altın alış fiyatı 1.655 TL seviyesine kadar gerilerken çeyrek altın 2.775 TL. Ons altın 1.904 dolara kadar geriledi.

“GRAM 1.800 TL SEVİYELERİNİ TEST EDECEK!”

Ekonomik piyasalarda elde edilen verilerde eksilere düşen değerli madenlerin düşüş sürecinde yeni bir alım dönemi olarak görülmesi analistlerin gündemindeydi. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altında yaşanan düşüşün kısa süreli olduğuna değinerek yeni bir yükseliş dönemine işaret etti. Uzman isim gram altının yakın zamanda 1.800 TL seviyelerini test edeceğini açıklayarak altın yatırımcısının rehavete kapılmamasını ve elindeki yatırımı satarak elden çıkarmaması gerektiği uyarısında bulundu.

GEÇİCİ BİR DÖNEM Mİ?

Avrupa piyasalarında görülen resesyon endişesi, Asya piyasalarında deflasyon krizi ile birlikte dolarda yükselişi tetikledi. Ancak altın hızla düşüşe geçti. FED'in faiz açıklamasına yönelik belirsizlik dönemi gündemde yerini korurken dolar ve altın kuru üzerinde yaşanan fiyat dalgalanması geçici bir dönem olarak görülüyor. Altın ile alım satım yapanlar, altın borcu bulunanlar veya evlenecek çiftler uzman isimlerin yeni bir alım fırsatı olarak gördükleri bu dönemde çeyrek, gram ve ons altın fiyat listesini yakından takip ediyor.

15 AĞUSTOS SALI GRAM, ÇEYREK, ONS ALTIN FİYAT LİSTESİ

15 Ağustos Salı günü gram altın alış fiyatı 1.655,50 TL. Gram altın satış fiyatı 1.655,78'den işlem görüyor. Önceki gün kapanışına göre - 0,02 seviyesine kadar gerileyen gram altını -0,14 seviyesi ile Ons takip ediyor.

Ons altın alış fiyatı 1.904,21 dolar iken Ons altın satış fiyatı 1.904,55 doları gördü. Aynı saatlerde çeyrek altın alış fiyatı 2.776 TL iken Çeyrek altın satış fiyatı 2.805 TL'yi gördü.