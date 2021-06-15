Renault Duyurdu, Sıfır Faizli Kredi ve Sıfır Araba Satışı Başladı. Renault Megane Clio Taliant kampanyası faizsiz kredi seçenekleriyle sunuluyor. Renault markası, son zamanlarda indirimleri ile gündemde. Yeni Clio, Magane ve Taliant marka araçlarında süper indirimler yaptı. Alınacak sıfır arabaların faizsiz kredi seçenekleri de bulunuyor. Haziran'ın son haftasına kadar devam edecek olan bu kampanyada 12 ay vade ile kredi kampanyasına katılabilirsiniz.

Renault marka araba almak isteyenlere müjdeli haber geldi. Son zamanlarda ikinci el araç fiyatlarının yükselmesi ile birlikte, sıfır araç alımlarının daha arttığını söyleyebiliriz. Renault markası da sıfır araç alacak olan kişilere, sıfır faizli kredi kampanyası başlattı. 2021 model araç alımlarınız için Clio, Megane ve Taliant marka araçlar için bu kredileri kullanabileceksiniz. Yapılacak olan finansman desteği ile hayalinizdeki sıfır arabaya sıfır faizli kredi ile sahip olabilirsiniz.

60.000 TL'ye Kadar Destek

Renault Clio, Megane ve Taliant marka araç alımlarınız için, Renault sıfır faizli olarak ve 12 ay vadeli işlem yaparak sizlere 60 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunacak. Renault Clio Sıfır faizli 60 bin TL kredi ile 12 ay vade verilecek. 2021 model araç alımlarınız için verilecek bu kredi oldukça avantajlı. Kampanyaya katılmak isteyenler en yakın Renault mağazalarına giderek, araçlarını beğenip kredi başvurusunu yapabilir. Kampanya 30.06.2021 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Renault Kredi Kampanyası ile Sıfır Araç Alımı

Renault marka araç alımı yapacak olan kişiler, 2021 model Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg satın almak istiyorsa, 231.600 TL'lik fiyat üzerinden alım yapabilmektedir. Bunun için 60 bin TL sıfır faizli 12 ay vadeli kredi verilecektir. 171.600 TL'si ise peşinat olarak alınacaktır. 12 ay vade sıfır faizli kredi ödemesi ise aylık 5.067 TL olacaktır.

Diğer kampanyaları da görmek istiyorsanız, resmi internet sitesinden araçların fiyatlarına bakabilirsiniz. 2021 model araç alımlarınızda bu kredi kullanılmaktadır. Renault ayrıca kendi anlaşmalı olduğu finans kuruluşları ile birlikte de kredi vermektedir. Bu kredilerde ise 36 ay vade 48 ay vade krediler verilip, 3 ay ertelemeli seçenekler sunulmaktadır.