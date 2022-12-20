Renault Clio fiyatlarında vatandaş bir yaşına daha girdi! Akılları başlardan götüren ÖTV sonrası liste

Akılları başlardan götüren ÖTV sonrası liste... Renault Clio fiyatlarında vatandaş bir yaşına daha girdi! Ülkemiz içerisinde hemen hemen herkesin sevdiği bir araba markası olan Renault Clio ÖTV fiyatları düzenlenmesinin ardından oldukça iyi olduğu düşünülen bir araba fiyat listesi sundu.



Aslında bakıldığında araba almak isteyen çoğu bireyin Renault Clio ÖTV miktarını görünce içten içe bir heyecan yaşadı. Yapılan ÖTV matrah düzenlenmesi birçok birey için de yeni bir arabaya sahip olabilmek için adeta bir umut ışığı oldu.

ÖTV Matrah Düzenlenmesi

Son zamanlarda en sık araştırılan konulardan birisi ÖTV matrah düzenlemesi olarak belirtilmektedir. Özellikle sıfır bir araba almak isteyen bireylerin en çok dikkat ettiği konulardan birisi ÖTV miktarı olarak görülmektedir.

Araba piyasası içerisinde birçok farklı ve dudak uçuklatan miktarların olmasına ek olarak Renault müşteri için güzel bir fiyat listesi sundu. Aslında bakıldığında söz konusu bu fiyat listesi tüm müşterilerinin de yüzünde gülümsemeye sebep oldu.

Renault Clio Fiyatları

Renault araba markasının müşterilerine özel olarak ayarlayıp sunduğu bu liste içerisine detaylı bir şekilde bakıldığında ÖTV sonrasında araba fiyatlarının yaklaşık olarak 60 BİN TL azalma olduğu kaydedildi. Modele göre oldukça değişiklik gösteren Renault Clio fiyatlarının ÖTV sonrasında bir azalışta olması hemen hemen her bireyi sevindirdi.



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