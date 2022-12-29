Renault bugünden itibaren 400 bin TL'ye satacak! Clio’dan bile daha ucuz hale geldi

Clio’dan bile daha ucuz hale geldi. Renault bugünden itibaren 400 bin TL'ye satacak! Fransız araç markalarından birisi olan Renault Taliant dişli rakiplerine de karşı yeniliklerine hız kesmemeye devam ediyor bu marka ürün üç farklı donanım tipiyle satılmaktadır. 628 litrelik bagaj hacmi sayesinde de Taliant modeli daha çok sınıfının standartının da çok ötesinde de alıcısına sunmaktadır.

Fiyat Açısından İyi Bir Model

403.000 TL’lik bir fiyat etiketine sahip olan Renault’un modellerinden birisi olan Taliant modeli daha çok Clio’dan da ucuz olmasından dolayı da dikkatleri üzerine çekmeye de devam ediyor. 65 beygir oranında güç üreten aynı zamanda da 1.0 litrelik benzinli motoru üzerinden de manuel şanzımanın eşlik edeceği araçlardan birisi olan bu noktada da daha sorunsuz bir profil de çizmeye devam etmektedir.

Reault Güncel Fiyat Listesi

1- Joy 1.0 Sce 65 bg

Fiyatı: 403.000 TL

2- Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Fiyatı: 507.000 TL

3- Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg

Fiyatı: 539.000 TL

Buna bağı olarak Renault’un 2023 yılına az bir zaman kala Aralık ayı güncel fiyat listesi de merak edilenler arasında yer almakla birlikte yeni yılda ÖTV indiriminin de geleceğini düşünürsek araç fiyatlarında epey bir indirim beklenmektedir.

haber24.com özel haber