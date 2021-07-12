Reis Duyurdu! Bankalar Harekete Geçti, Maaşın 10 Katına Kadar Şartsız Emekli ve Çalışan Kredisi Bugün Resmen Başladı. Son Dakika haberi olarak kredi haberi duyuruldu. Emekli olan kişilerin alacağı bu kredileri, 10 maaş kadar hemen onay alabileceksiniz. Emekli olan kişiler özellikle koronavirüs döneminde oldukça sıkıntılı dönemler yaşamaktadırlar. Bu sıkıntılı dönemlerinde de para ihtiyaçlarını bankalardan kredi alarak gidermek istiyorlar. Hem kendi ihtiyaçları hem de çocukların ihtiyaçları için kredi çekmek isteyen emekliler, bankaların kredi kampanyalarından hangisi uygunsa o bankaya kredi başvurusu yapar. Son günlerdeki konuşulan emekliye 10 maaş Kredi kampanyasında bazı bankalar başlatmıştır. Sizlerde bu bankalara giderek maaşınızın 10 katına kadar kredi kullanabilirsiniz. İşte bu bankalar ve başvuru şartları hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Akbank emekliye maaşının 10 katına kadar kredi kampanyası

Akbank emekli olan müşterilere kredi notu uygun olması durumunda maaşlarının 10 katına kadar ihtiyaç kredisi vermektedir. Bu kredi anında onay verileceği için sadece kimlikle başvuru yapabilirsiniz. 2500 TL maaş alan bir müşteri 25000 TL krediyi sadece kimliği ile kullanabilir. Alacağınız bu krediler de 36 ay vade yapabilir, ilk taksit ödemenizi de dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak kullanabilirsiniz. Eğer emekli maaşınızı Akbank'ta değilse ve bu maaşı bankaya maaş taşımak istiyorsanız, maaşınızın 30 katına kadar Akbank sizlere kredi verecektir. Emekli maaşınızı taşıdıktan sonra maaşınızın 30 katına kadar ve en yüksek limit 100.000 TL olmak kaydıyla kredi kullanabilirsiniz.

VakıfBank maaşın 10 katına kadar emekliye kredi

Vakıfbank üzerinden de maaşını 10 katına kadar emekli kredisi kullanabiliyorsunuz. Maaşınız bu bankada değilse size en yakın Vakıfbank şubesine giderek kimliğinizi verip hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Eğer maaşınızı bankada ise maaşınızı 22 katına kadar kredi alabiliyorsunuz. Acil kredi hizmetlerinde Vakıfbank kamu Bankası olmasından dolayı daha düşük faizlerle sizlere kredi imkanı sağlar. Banka müşterisi olan ve internet bankacılığı kullanan kişilerde şubeleri gitmeden internet üzerinden online olarak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilmektedir. Vakıfbank üzerinden maaşınızın 10 katına kadar emekli kredisi alırsanız, banka sizlere hemen ne kadar onay verdiğini ve banka borçları kapatıp kapatmayacağını söyleyecektir. Bu tarz kredilerde bankalar diğer bankadaki borçlarımızı da kapatmak ister.

Denizbank emekliye maaşının 10 katına kadar kredi başvurusu

Emekli olan kişilerin emekli maaşının 10 katına kadar kredi alabilecekleri bankalardan bir tanesi Denizbank olmaktadır. Sizi en yakın DenizBank şubesine giderek sadece kimliğinizle beraber kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. DenizBank emekli kredi başvurusu yapılacak olan müşteriler maaşının 10 katına kadar krediyi istedikleri anda hesaplarını atabilir. Eğer bu bankaya maaş taşınması yaparsanız banka sizlere 75 bin TL'ye kadar borç kapatmalı, ihtiyaç kredisi de verecektir. Kendi bankanızda kredinizin olduğu için maaşını üzerinde bloke varsa da DenizBank bloke kaldırmak için size kredi verecektir. Görüşmeleri en yakın DenizBank şubesindeki bireysel müşteri temsilcisi ile birlikte yapabilirsiniz. Denizbank uygun faiz oranları ile birlikte emekli kredisi veren bankaların başında gelmektedir.