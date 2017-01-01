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Reina'ya saldıran örgüt hangisi?
01 Ocak 2017, 03:41
İstanbul Ortaköy'de Reina'ya yapılan kanlı saldırıda, hangi terör örgütünün yaptığı resmi olarak açıklanmasa da saldırını DEAŞ tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Görgü tanıklarına göre saldırgan Arapça sloganlar atarak saldırıyı gerçekleştirdi.
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