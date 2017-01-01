Reina'ya saldıran örgüt hangisi? 01 Ocak 2017, 03:41

İstanbul Ortaköy'de Reina'ya yapılan kanlı saldırıda, hangi terör örgütünün yaptığı resmi olarak açıklanmasa da saldırını DEAŞ tarafından yapıldığı iddia ediliyor. Görgü tanıklarına göre saldırgan Arapça sloganlar atarak saldırıyı gerçekleştirdi.