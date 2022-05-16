Recep Tayyip Erdoğan İmzaladı: Ziraat Bankası Nakit Verecek, 100.000 TL Limit Hazırlandı haberi sizlerle. Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar için yeni bir devlet destekli olarak kredi imkanı haberi geldi.

Bireysel müşterileri ve ticari müşterilerin, başvurularını gerçekleştireceği bu kredi kampanyalarına katılacak olan kişilere başvurularını yapmaları durumunda yüksek limitli krediler verilecek. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadede 50000 TL üzerindeyse 24 ay vadeli olarak işlem yapacaksınız.

Devlet destekli olarak sadece Ziraat Bankası tarafından ödenecek olan bu kredi kampanyasına katılmak isteyen kişilere düşük faiz oranlarıyla bireysel ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa, Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvuru politikalarına uygun olması gerekiyor.

Banka üzerinden kredi kullanacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşları hesaplara bu banka üzerinde olması ve diğer bankalardaki borçlarını kapatmak kaydıyla ihtiyaç kredisi alması gerekmektedir. Sigortalı olarak çalışan kişilerin ise son işyerlerinde 6 aydır sigorta, birilerinin yapıyor olması durumunda banka tarafından kredi onayı verilmektedir. Nakit ihtiyacımızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, bu banka üzerinden hızlı bir şekilde işlem yapabilecek ve 36 ay vadeye kadar 50000 TL kredi kullanabileceksiniz. 50000 TL kredi kullanmanız durumunda banka sizlere gelir belgesi olarak işlem yapmaktadır.

Ziraat Bankası, mobil uygulamasını kullanan vatandaşlar ise şubelere gitmeden kredi başvurularını yapmak için internet bankacılığı şifresi alabiliyor. Ziraat Bankası şubelerinden ve Ziraat Bankası müşteri hizmetleri numarası üzerinden internet bankacılığı şifresi alarak 7 gün 24 saat, banka üzerinden hem bankacılık işlemlerinizi takip edebilir, hem de ihtiyaç kredisi ve diğer kredi ürünleri için başvurunuzu yapabilirsiniz.