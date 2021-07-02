Reçel Şekerlenirse Ne Yapmak Lazım? Reçelin Şekerlenmesini Engellemek

Türk mutfağının kahvaltı sofralarının en sevilen ve vazgeçilmez lezzetleri arasına bulunan reçeller farklı meyveler ile hazırlanmaktadır ve bu şekilde sofralardaki yerini almaktadır. Özellikle vişne reçeli, çilek reçeli ve şeftali reçeli en sevilen çeşitler arasında bulunur ve pek çok insan tarafından tercih edilir. Bulunulan mevsimin toplanan ev taze meyveleri ile hazırlanan reçeller kavanozlara doldurulduktan sonra buzdolabında muhafaza etmeye başlanır. Fakat reçel hazırlığı sırasında yapılan bazı hatalar ise istenilen lezzetin yakalanan olmamasına yol açar. İşte reçel yapımı sırasında kaçınılması gereken noktalar ve reçelin şekerlenmesini önlemek için yapılması gerekenler…

Reçel yapımında dikkat edilmesi gereken noktaları ve yapılan hatalar hakkında detaylı bilgileri hazırladık. Örneğin reçel yapımında plastik ve büyük kaplar kullanılıyorsa reçelin lezzetinde farklılıklar ile karşılaşılması olası bir durumdur. Reçeller pişirildikten sonra cam kavanozlara doldurulmalı ve bu şekilde muhafaza edilmelidir. Bunun yanı sıra meyvelerin boyutu küçüldüğü için küçük kavanozların tercih edilmesi önerilen bir diğer konular.

Hazırlanan reçelin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi ve lezzetinin koruması için kavanozların önceden hazırlanması ve temizlenmesi gerekmektedir. Kavanozların ilk olarak bulaşık makinesinde yıkanması daha sonra kaynar suda bekletilmesi ve kuruması için bir kenarda bırakılması tavsiye edilmektedir.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu ise meyve seçim olacaktır. Reçel yapımı için evde kalan ezilmiş ve çürük meyveler tercih ediliyorsa çöpe gidebilir ve sonuç hüsran olabilir. Reçel yapımı sırasında mutlaka olgun ve taze meyveler kullanılmalı ve meyvelerin kabuklarının biri olmasına dikkat edilmelidir.

Reçelin Şekerlenmesini Önleme Yolları Nelerdir?

Bir diğer nokta ise reçel yapımında limon suyu ya da limon tuzu eklemek olacaktır. Büyük emekler vererek hazırlanan reçellerde kısa süre içerisinde şekerleme yaşanıyorsa limon suyu eklememekten kaynaklanıyordur. Reçelin kaynama işleminin sonlarına doğru tencereye limon suyu ya da tuzu eklemek reçelin şekerlenmesini engelleyecektir.