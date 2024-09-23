İspanya Süper Kupa yarı finalinde Real Madrid, ezeli rakibi Barcelona’yı 89-93 mağlup ederek finale yükseldi. Şampiyonluk mücadelesinde Real Madrid, Murcia-Unicaja galibi ile karşılaşacak.

Maçın ilk periyodunu 20-18 önde tamamlayan Real, devreyi 42-41 Barcelona’nın üstünlüğüyle geçse de, üçüncü periyotta yeniden kontrolü ele alarak 67-61 önde girdi.

Real Madrid’de Facundo Campazzo, 15 sayı (3/4 üçlük), 4 ribaund ve 6 asistle maçın yıldızlarından biri oldu. Mario Hezonja 12 sayı ve 5 ribaund, Dzanan Musa 11 sayı, 5 ribaund, 2 asist ve Walter Tavares de 11 sayı, 6 ribaund, 2 asistle takıma katkı sağladı.

Barcelona’da ise Jabari Parker 17 sayı, 5 ribaund ve Darius Brizuela 14 sayı, 2 ribaund ile öne çıktı. Bu sonuçla Real Madrid, finale bir adım daha yaklaşmış oldu.