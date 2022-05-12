Ranil Wickremesinghe: Sri Lanka'nın Geri Dönen Başbakanı

Ranil Wickremesinghe, ada ülkesi siyasi ve ekonomik krizlerle karşı karşıya olduğu için altıncı kez Sri Lanka başbakanı olarak yemin etti. Onun atanması, Cumhurbaşkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kardeşi Mahinda Rajapaksa'nın, destekçileri tarafından tetiklenen ayaklanmaların ortasında pozisyonu boşaltmasından günler sonra geldi.

73 yaşındaki Wickremesinghe, kökleri bağımsızlık öncesi Sri Lanka'ya kadar uzanan ve anne tarafından büyükbabası DR Wijewardena'nın bağımsızlık hareketini destekleyen bir dizi gazete yayınladığı seçkin bir ailenin filizidir. Baba tarafından büyükbabası CG Wickremesinghe, Sri Lankalı en kıdemli sömürge hükümeti hizmetçisiydi.

Babası Esmond Wickremesinghe, sömürgecilik sonrası düzenin ayrılmaz bir parçasıydı. İlk olarak, Lake House'un genel müdürü olarak, yayın imparatorluğu kayınpederi tarafından başlatıldı ve daha sonra Wickremesinghe'nin şu anda lideri olduğu Birleşik Ulusal Parti (UNP) liderliğinin en yakın sırdaşlarından biri olarak başladı.

Genç bir avukat olarak Ranil Wickremesinghe, 1970'te merhum Başbakan Sirimavo Bandaranaike liderliğindeki bir koalisyona karşı feci bir yenilginin ardından UNP'nin yeniden canlanmasına katıldı. Wickremesinghe'nin anne tarafından kuzeni JR Jayawardene, partinin yeniden canlanmasına öncülük etti ve 1977'de parlamentoda yankılanan bir çoğunlukla iktidara geri döndü.

Genç Wickremesinghe dışişleri bakan yardımcısı oldu ve kısa bir süre sonra gençlik işleri ve istihdam bakanı olarak yeni oluşturulan bir göreve geçti. Daha sonra, eğitim bakanı oldu ve Sri Lanka borsasındaki büyük değişikliklerde ve yabancı yatırımcıları ülkeye çekmede etkili olduğu cumhurbaşkanı Ranasinghe Premadasa'nın altında sanayi bakanı olarak uzun bir süre görev yaptı.

Başbakan olarak ilk dönem

Cumhurbaşkanı Premadasa 1 Mayıs 1993'te suikaste uğradığında ve DB Wijetunga cumhurbaşkanlığını devraldığında başbakan olarak ilk görevini yaptı. UNP'nin merhum Başbakan Bandaranaike'nin kızı Chandrika Bandaranaike'nin elindeki yenilgisinin ardından. Yenilgiden sonra Wickremesinghe, 2000 yılında Bandaranaike başkanlığında Başbakan olarak geri dönene kadar muhalefetin lideri oldu.

Çocukluk arkadaşı ama sert bir siyasi düşman olan başkanla olan ilişkisi 2004 yılında gerginleşti ve Chandrika, savunma da dahil olmak üzere Wickremesinghe'nin UNP hükümetinin sahip olduğu hayati bakanlıkların bazılarını devraldı.

Wickremesinghe, 2005 yılında cumhurbaşkanlığına itiraz ettiğinde, yaklaşık 150.000 oy açığıyla Mahinda Rajapaksa'ya kıl payı kaybetti. Tamil isyancıları (Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları ), Wickremesinghe'nin ağır puan alması beklenen Kuzey ve Doğu eyaletlerinde oylama yapılmasını zorla engelledi.