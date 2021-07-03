Randevu Almadan Koronavirüs Aşısı Olunur Mu?

Salgın süreci ile mücadelede koronavirüs aşı takviminde yaş grupları gittikçe düşerken her gün yeni bir bilgiye de ulaşılıyor ve konu hakkında detaylar merak konusu oluyor. Aşılama hızı da oldukça artış gösterirken Türkiye'de ve dünyada pek çok kişi aşı olmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra vatandaşlar randevu almadan koronavirüs aşısı olup olamayacaklarını araştırıyor. İşte aşı sırası almadan koronavirüs aşısı olup olunmayacağı hakkında detaylı bilgiler ve merak edilen yanıtlar…

Koronavirüs aşısına gösterilen yoğun talep sebebiyle yeni bir uygulama başladığı haberini veren Sağlık Bakanı Fahrettin koca yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerine çekti. Gün içinde aşı sistemi ve randevu sisteminin uygulanmaya başlandığını duyuran Koca, vatandaşlara bilgi sundu. “Gün içinde randevu, gün içinde aşı” uygulamasını başlattıklarını duyuran Sağlık Bakanı, vatandaşlara hemen randevu alıp vakit kaybetmeden aşı olmaları gerektiğini söyledi.

Konu hakkında Ankara Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doçent Doktor Savaşçı önemli bilgiler paylaştı. Bütün SGK'lıların dün akşamdan itibaren aşı yapma hakkı kazanmaları ardından sistemde ciddi bir yoğunluk oluştuğu haberini verdi. Hem kendilerinin hem de E-nabız'dan aşı sırasında uyguladıkları aşılama uygulamasında veri girişinde sıkıntı bulunduğunu ifade eden Savaşçı, vatandaşları aşıladıktan sonra sisteme girmek zorunda olduklarını söyledi. Bu sebeple her kişiden sonra yarım saatlik bir süre ile beklemek zorunda kaldıklarını da açıkladı.

Bu durumun kendileri için sevindirici bir olay olduğunu ifade eden Savaşçı, aşı konusundaki talebin bu kadar yoğun olmasının Türk toplumunun aşıya ne kadar istekli olduğunu ve gönüllü olduğunu ortaya koyar, dedi. Toplumun artık bu salgından aşı ile kurtulabileceklerine inandığını belirten Savaşçı yoğunlukların olduğunu ve halka tavsiye edilen durumun daha az yoğun olan bölge ve sağlık kuruluşlarında aşı talep etmeleri gerektiği oldu.

Koronavirüs aşısı için randevu almadan aşı sırası gelen herkesin aşı yaptırabildiğini de açıklayan Savaşçı, merak edilen konu hakkında randevu almadan aşı sırası gelen herkesin aşı yaptırabildiği haberini paylaştı.