Ramazan Ne Zaman Başlıyor, Kaç Gün Kaldı, Hangi Güne Denk Geliyor?

Vatandaşlar ilk oruç ve ilk sahur tarihini “Ramazan ne zaman?” sorusu ile arıyor ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşiyor. Ramazan ayı için hazırlıkta olan İslam alemi Ramazan Ayı'na ulaşmanın şükrünü ve mutluluğunu yaşıyor. Diyanet takviminde “İlk oruç ne zaman, Diyanet takviminde ilk sahur ne zaman ve Ramazan hangi gün başlıyor?” gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Bin bir fazileti bulunan ve pek çok kıymetli geceyi ihtiva eden 11 ayın sultanı çok yaklaştı. Peki 2022 Ramazan ne zaman geliyor, ilk oruç ne zaman tutulacak, hangi gün başlıyor?

Müminler ilk sahur ve ilk oruç tarihini Ramazan ne zaman sorusu ile arıyor ve konu hakkında detaylar merak ediliyor. İlk oruca ne zaman kalkılacak, bu gece mi şeklinde sorular araştırma konusu oldu. Bu sene 2 Nisan tarihinde başlayacak olan Ramazan ayı geçtiğimiz sene 13 Nisan tarihinde başlamıştı. Peki ilk sahur, ne zaman ilk oruca ne zaman kalkılacak?

Her sene orucun başladığı ilk gün kafalarda soru işareti yaşanmasına sebep olmaktadır ve ilk oruç tutulacak günün tarihi merak konusu olmaktadır. 2 Nisan tarihi ramazanın başlangıç zamanı olarak bilinse de bugünün gündüzünde mi gecesinde mi ramazanın başladığı araştırma konusu oldu. Ramazan ayı 2022 senesinde 2 Nisan 22 cumartesi gününde başlayacak ve 1 Mayıs 2022 tarihinde son bulacak.

Ramazan ayı manevi güzellikler ile doludur ve müminler için mağfiret ve rahmet mevsimidir. Bu kıymetsiz vakti iyiliklerle ve ibadetlerle değerlendiren müminlere ebedi mutluluğun kapısının açıldığı bilinmektedir. Bunun yanı sıra 2022 yılı Kadir Gecesi de 17 Mart gününe denk gelmektedir ve Perşembe akşamı teravih namazı sonrasında başlamaktadır. Ramazan başlangıcı 2 Nisan 2022 tarihidir ve Kadir Gecesi 27 Nisan 2022 gününde yaşanacaktır.