Ramazan Bayramı İçin Ödeme: 30.000 TL Verecek Banka Açıklandı, Banka Şubelerine Gitmeden Alacaksınız!

Enpara.com bankası ülkemizdeki ilk internet bankası olarak karşımıza çıkmıştır. Banka QNB Finansbank ortaklığında kurulmuş olup, müşterilerine ihtiyaç kredileri sağlamaktadır. Sizde eğer bu bankadan kredi başvurusu yapacaksanız internet üzerinden işlem yapmanız gerekmektedir. Banka Finansbank politikalarına göre kredi onayı vermektedir. Daha önce banka çalışmanız varsa ve bankadan kredi skorunuz yüksek çıkarsa hemen 30.000 TL kredi onayı alabilirsiniz. Bu krediler için hiçbir banka şubesine gitmenize gerek yoktur. Banka kredi onayını verdikten sonra bu bankada hesabınız yoksa adresinizden işlem yapacaktır. Şimdi sizlere başvuru nasıl yapılır bunun hakkında bilgiler verelim.

Enpara Bayram Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Banka kredi başvurusu müşterisi olan veya olmayan kişilere göre değişik yöntemler ile yapılmaktadır. Eğer bu bankadan bir hesabınız varsa internet bankacılığını kullanıyorsunuz demektir. Bu durumda internet uygulamasına veya site üzerinden internet bankacılığına girdikten sonra Enpara bayram kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

İnternet üzerinden yaptığınız bu kredi başvurusunda hızlı değerlendirme yapacak ve onay almanız durumunda 5 dakika içinde onaylanan tutarı hesabınıza atacaksınız. 3 ay ertelemeli olarak 36 ay vadeye kadar kredi kullanabilirsiniz.

Kredi kullanacak olan müşteriler eğer bu bankada daha önce bir hesabı yoksa resmi internet sitesine giderek hemen kredi başvurusu formunu doldurup kredi onayı alabilmektedirler. Eğer başvuru yaptınız ve onay aldıysanız sizi genel müdürlükten arayacaklardır. Bu arama sonrasında banka sizden randevu isteyecek ve adresinize banka personelini gönderecektir. Adresinize gelen banka personeli ilk önce size hesap açacak ve daha sonra onaylı olan kredinizi internet bankacılığını kullanarak hesaba atmanıza yardımcı olacaktır. Bu personel hem hesap açma işini hem de kredi kullandırma işini sizlere yapacaktır. Ev veya iş adresinize gelen bu banka personeli ile kredinizi kullanabileceksiniz.

Kredi Ödemeleri Nasıl Yapılır?

Enpara.com üzerinden verilen bayram kredilerinde kredi aldıktan sonra size taksitler ile bu parayı geri ödemenizi isteyeceklerdir. Kredi ödemelerini QNB Finansbank ATM’sinden kendi hesabınıza para yatırıp, internet üzerinden ödeyebilirsiniz. Ayrıca diğer banka hesaplarınızdan da bankaya para gönderip kredi ödemesi yapabilirsiniz. Tamamen dijital olan bu bankada onay aldığınızda 30.000 TL krediyi çekmek istiyorsanız da QNB Finansbank şubesine giderek gişelerden enpara hesabınızdaki parayı çekebilirsiniz.

Sizlere bu yazımızda Enpara 30.000 TL Bayram Kredisi Kampanyası hakkında bilgiler verdik. Sizde bu şekilde bayram kredisi başvurusu yaparak ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Enpara.com bankası sadece ihtiyaç kredisi vermektedir. Ayrıca bu banka aidatsız kredi kartı veren bir bankadır. Konut kredisi veya taşıt kredisi kullanmak istiyorsanız diğer bankaların kampanyalarına bakabilirsiniz.