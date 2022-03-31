Ramazan Ayı Geldi, Masraflar Kapıda! PTT'den Koşulsuz Şartsız Destek Ödemeleri Bugün Başladı

İhtiyacı olan vatandaşların hesaplarına PTT üzerinden destek ödemeleri bugün yapılmaya başlandı. Üstelik PTT o kadar kolaylık sağlıyor ki şartsız ve kefilsiz bir şekilde uygun oranlar sunulacak. İşte konu ile alakalı ayrıntılar ve çok daha fazlası haberimizde...

PTT İhtiyaç Kredisi Başvuru Şartları Neler?

Nakit gereksinimi bulunan vatandaşlara PTT'den kartsız ve kefilsiz kredi verilmeye başlandı. Aktif Bank ile anlaşması ile son zamanlarda gündeme gelen PTT üzerinden sağlamakta olan kredi açısından 30.000 TL'lik nakit ihtiyaçları açısından tüketicilerin 36 aylık vade seçeneği ile kredi kullanmaları sağlanacak. 2.99 faiz oranı ile başlayan rakamlardan sunulan krediden faydalanabilir ve örnek ödeme planına göre ise 100 bin TL'lik kredi talebinde bulunmanız halinde 36 aylık vade seçeneği açısından aylık 499 TL taksit ödemesi gerçekleştirilerek geri ödeme planları yapılır.

PTT Ramazan Ayında Emekli Vatandaşları Unutmadı

Nakit ihtiyacı bulunan emekli vatandaşlara özel pek çok kredi ürün yelpazesi sunmak da oran PTT, emekli vatandaşlar için 80 bin TL'ye varan kredi avantajı sunuyor. Yine aynı şekilde şartsız ve kefilsiz bir şekilde sunulan kredi kapsamında yüzde 2.49 dan başlangıç yapan cazip faiz oranları açıklanmış ve böylelikle emekli vatandaşların finansman problemlerinin tamamı açısından değişik çözümler üretilmeye başlanmıştır. PTT, Aktif Bank desteği ile en uygun kredi ürünlerini böylelikle emekli vatandaşların hizmetine sunuyor.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız PTT yazınız boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak bu mesajı 3050 numarasına gönderebilirsiniz. Bu şekilde ya SMS ile kredi başvurusu yapmış olacak ve PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmış olacaksınız. Nakit onay almak isteyen vatandaşlar bu şartlar dahilinde hızlı bir şekilde kredilerini alabiliyor.

Banka vermiş olduğun krediler de 50.000 TL kullanan kişiler için 36 ay vadeli işlem yaparken 50.000 TL üzerindeki kredilerde 24 ay vadeli Kredi alacaktır.