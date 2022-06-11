Rakip Milisler Arasındaki Kavga Libya'nın Başkenti Trablus'u Sallıyor

Yerel basına göre, Libya'nın başkentinde silahlı gruplar arasında çatışmalar patlak verirken, ülke şiddetli bir güç mücadelesinin ortasında sendeliyor.

Cuma gecesi Trablus'un çeşitli semtlerinde yoğun silah sesleri ve patlamalar yankılanırken, yerel basında yayınlanan ve sosyal medyada dolaşan görüntülerde sivillerin yoğun insan ticaretinin yoğun olduğu bölgelerden kaçtığı görülüyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, tıbbi kaynaklar çatışmalarda dört sivilin yaralandığını bildirdi.

Yerel basına göre, silahlı grupları politikacı Fathi Bashagha'ya sadık bir milis olan Nawasi Tugayı ve geçici başbakan Abdul Hamid Dbeibah'ı destekleyen İstikrar Destek Gücü olarak tanımlayan yerel basına göre, yoğun çatışmalara batı Libya'dan iki etkili milis katıldı .

Çatışma için hiçbir neden hemen belli değildi, ancak iki rakip başbakan iktidar için yarışırken ülkeyi sarsan son şiddet olayı.

Uzun zamandır diktatör Muammer Kaddafi'yi 2011 yılındaki bir isyanın devirmesinin ardından, iktidar boşluğunu doldurmak için siyasi çekişmeler petrol zengini Libya'yı rahatsız etti.

Geçen ay Başağa iktidarı ele geçirmeye çalıştı ve kendisini destekleyen silahlı gruplar ile Dbeibah'ı destekleyenler arasında şafak öncesi çatışmalara yol açtı.

Dbeibah, Aralık 2021'de yapılacak seçimlere geçişe öncülük etmek için geçen yılın başlarında Birleşmiş Milletler liderliğindeki sorunlu bir barış süreci kapsamında atandı, ancak oylama süresiz olarak ertelendi.

Şubat ayında parlamento, Dbeibah'ın görev süresinin sona erdiğini öne sürerek, bir zamanlar içişleri bakanı olan Başağa'yı göreve atadı.

Ancak Dbeibah, gücü yalnızca seçilmiş bir yönetime bırakacağı konusunda ısrar etti.