Ragnarok 3. sezon ne zaman?

Ragnarok 3. sezon onayı aldı mı? Ragnarok 3. sezonu ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…

Digital medya platformu Netflix tarafından yapımcılığı üstlenen Ragnarok dizisi farklı ve heyecanlı konusuyla dikkatleri üzerine çekti. 31 Ocak 2020 tarihinde yayınlanmaya başlayan dizinin sezon bölüm sayısı 6 oldu. Toplam 12 bölümü yayınlanan Ragnarok dizisinin senaristliğini Adam Price üstleniyor. Borgen dizisinden tanıdığımız oyuncu, İskandinav mitolojisiyle yakından ilgileniyor.Yönetmen koltuğunda Mogens Hagedorn ve Jannik Johansen oturuyor.Genç oyuncu kadrosu içerisinde David Stakston, Jonas Strand Gravli, Theresa Frostad, Herman Tommeraas yer alıyor. Norveç’te çekimleri gerçekleştirilen dizide oyuncular Norveççe konuşuyor. İngiltere’deki Netflix kullanıcıları tarafından en çok izlenen 5 dizi arasında bulunuyor. Bu yüzden Ragnarok 3. sezonunun İngilizce çekilmesi bekleniyor. Pandemi süreci nedeniyle çekim tarihi ertelenen dizi, Netflix’ten onay almayı başardı. Netflix’in ilk Norveç dizisi konumunda bulunuyor.

Ragnarok konusu nasıl ilerliyor?

İskandinav mitolojisine göre Ragnarok, insanlığın son savaşıdır. Doğaüstü güçlere sahip olan bir grup genç, dünyayı kurtarmak için kötülerle mücadele ediyor. Magne’nin ailesiyle birlikte Edda isimli kasabaya taşınmasıyla hikaye başlıyor. İklim değişikliği ve afetler gibi toplumsal olayların işlendiği dizi fantastik öğeler barındırıyor. Sadece iyi ve kötünün mücadelesi değil; aile bağları, arkadaşlık ilişkileri, nefret, kin ve aşk temaları da işleniyor. Magne ve ekibi tarafından kadim güçlere karşı verilen savaş dünyanın kaderini belirleyecek güce sahip bulunuyor. Ragnarok 2. sezon finali ‘’Tek İhtiyacın Aşktır’’ başlığı altında hikayesini tamamladı. Norveç ve Danimarka’da çekimleri gerçekleştirilen dizinin önümüzdeki sene yayınlanması bekleniyor. Ragnarok 3. sezonu 8. bölümden oluşacak.

