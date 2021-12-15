RAB'ye Yaptırımlar ABD'nin Bangladeş'e Yönelik Politikasında Bir Değişiklik Mi?

Amerika Birleşik Devletleri ve Bangladeş arasındaki ikili bağlar geniş kapsamlı ve tarihi köklere sahip olsa da, Başkan Joe Biden yönetiminin son zamanlarda attığı adımlar Güney Asya ülkesinde endişeleri artırdı.

Birincisi, Bangladeş, Biden'ın 9 ve 10 Aralık'ta düzenlenen yüksek profilli sanal Demokrasi Zirvesi'ne davet edilen 111 ülke arasında değildi.

Ardından Cuma günü ABD, Bangladeş'in seçkin paramiliter gücü olan Hızlı Eylem Taburu (RAB) ile mevcut ve eski yedi yetkilisine 2009'dan bu yana yüzlerce zorla kaybetme ve yargısız infaza karışmakla suçlayarak insan haklarıyla ilgili yaptırımlar uyguladı.

Yaptırımlar, RAB'nin ne ABD'de mülk sahibi olmasına ne de bir ABD kuruluşu veya personeli ile herhangi bir finansal işlemde bulunmasına izin verilmeyeceği anlamına geliyor. Yaptırımlar ayrıca, Bangladeş Polisi genel müfettişi Benazir Ahmed de dahil olmak üzere, RAB'nin mevcut ve eski üst düzey yedi yetkilisinin ABD'ye girmesini yasaklıyor.

Bu arada bazı yerel basında çıkan haberlere göre, eski Bangladeş ordu komutanı General Aziz Ahmed'in ABD vizesi de iptal edildi ve ABD tarafından "istenmeyen" ilan edildi.

Bu yılın Şubat ayında, bir Al Jazeera soruşturması - Başbakanın Tüm Adamları - General Ahmed'in, ordu subayına karşı ciddi kayırmacılık ve görevi kötüye kullanma iddialarının yanı sıra, 1996'da bir cinayetten hapis cezasından kaçmak için kardeşi Haris Ahmed'e nasıl yardım ettiğini ortaya çıkardı.

Şimdiye kadar, Dakka'nın ABD'nin RAB'ye yönelik yaptırımlarına tepkisi içgüdüsel ve düzensiz oldu, Bangladeş dışişleri bakanı ABD'nin zirveye “muhtemelen yalnızca zayıf demokrasileri davet ettiğini” söyledi ve içişleri bakanı paramiliter güce karşı yaptırımların “ abartılı haberler”.

Ancak dışişleri bakanlığı, Cumartesi günü ABD'nin Bangladeş büyükelçisi Earl R Miller'ı Dakka'nın RAB'ye yönelik yaptırımlardan duyduğu hayal kırıklığını ifade etmek için çağırdı.

İnsan hakları ihlali

ABD, yaklaşık yüzde 90'ı hazır giyim (RMG) olmak üzere yaklaşık 7 milyar dolarlık sevkiyatla Bangladeş'in en büyük ihracat hedefi konumunda. Bangladeş, dünyanın en rekabetçi RMG endüstrilerinden birine ev sahipliği yapıyor ve ülkenin yıllık büyüme oranını son yirmi yılda ortalama yüzde yedi artırıyor.

ABD aynı zamanda 160 milyonluk nüfusuyla Güney Asya ulusunun en büyük kalkınma ortaklarından biridir ve güvenlik görevlilerini ve polisini birkaç kez eğitmiştir. ABD Dışişleri Bakanlığı'na göre Bangladeş, Afganistan ve Pakistan'dan sonra Asya'da ABD'den en fazla yardım alan ülke.

Uzmanlar, bu zemine karşı, ABD'nin son adımlarının Bangladeş'e, Şeyh Hasina'nın başbakanlığı altında insan haklarında devam eden düşüş ve “otoriterizme doğru eğilme” konusunda bir “uyarı” gibi göründüğünü söylüyor.