R. Kelly, McDonald's'ta Tanıştığı Genç Çocuğu Taciz Etmekle Suçlandı

Savcılar, şarkıcının 2006 yılında Chicago McDonald's'ta kendisiyle görüştükten sonra genci taciz ettiğini iddia ediyor.

Kelly'nin Ağustos'taki duruşmasında bunun ve diğer iddia edilen ancak suçlanmayan suçların kanıtlarının dinlenmesini istiyorlar.

Kelly, kimseyi taciz ettiğini reddediyor ve avukatları son iddialara yanıt vermedi.

Grammy ödüllü, gerçek adı Robert Kelly, gelecek ay New York'ta çocuklara cinsel istismar, küçüklerin uygunsuz görüntülerini yapma, haraç alma ve adaleti engelleme suçlamalarıyla yargılanacak.

Suçlamalar altı isimsiz kadın ve kızı içeriyor.

Şimdi savcılar, jüri üyelerinin Kelly'nin taciz ettiğini, tehdit ettiğini veya kötü muamele gördüğünü söyledikleri bir düzineden fazla kişi hakkında bilgi almasını istiyor.

Bunlar arasında Kelly'nin bir McDonald's'ta tanıştığı ve daha sonra Chicago stüdyosuna davet ettiği iddia edilen 17 yaşında bir çocuk ve hevesli bir müzisyen var.

Çocuğa müzik kariyeri için yardım teklif ettikten sonra Kelly'nin daha sonra teklif ettiği ve henüz reşit değilken onunla cinsel ilişkiye girdiği söyleniyor.

Savcılar, çocuğun Kelly'yi 16 ya da 17 yaşında olan ve şarkıcının birkaç yıl sonra cinsel ilişkiye girdiği bir erkek arkadaşıyla tanıştırdığını söylüyor.

Ayrıca, yıldızın, genç bir adam da dahil olmak üzere birkaç kadın cinsel partnerini, onları filme çekerken seks yapmaya zorladığını iddia ediyorlar.

Savcılar, iki çocuğun ve diğerlerinin hesaplarının Kelly'nin iddia edilen suçlarının "münferit olaylar olmadığını ve daha büyük bir kalıbın parçası olduğunu" göstereceğini söyledi.

Hâkim, delillerin değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine henüz karar vermedi.

1990'ların en büyük R&B yıldızlarından biri olan Kelly, yargılanmayı beklerken yaklaşık iki yıldır hapiste.

New York'taki duruşmasının 9 Ağustos'ta başlaması planlanıyor.

R&B şarkıcısı R. Kelly, yirmi yılı aşkın süredir cinsel taciz iddialarıyla karşı karşıya.

Hikayeler, 1990'larda kariyerinin başlangıcına kadar uzanıyor ve iddiaların birçoğu genç kızların peşinde koşmasına odaklanıyor.

Şu anda ABD'de cinsel saldırı, reşit olmayan bir çocuğu istismar etmek, reşit olmayanların uygunsuz görüntülerini yapmak, haraç almak ve adaleti engellemek gibi suçlamalarla ABD'de birden fazla eyalet ve federal suçlamayla karşı karşıya. 52 yaşındaki oyuncu, iddiaları sürekli olarak yalanladı.

Kelly, çocuk cinsel istismarının kurbanıydı ve otobiyografisinde, sekiz yaşındayken bir kadın aile üyesi tarafından nasıl tecavüze uğradığını ayrıntılı olarak anlattı.