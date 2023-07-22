QNB Finansbank, yeni müşterilerine özel olarak sunduğu 1,99 faiz oranıyla 50 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasını devam ettirdiğini duyurdu. Ocak ayından bu yana devam eden bu kampanya, artan faiz oranlarına rağmen devam etmesiyle, ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. "İyi Ki Tanışmışız" paketiyle her türlü ihtiyaca yönelik krediyi anında hesaba tanımlayan QNB Finansbank, müşteri memnuniyetini ön planda tutuyor.

QNB Finansbank 50 bin TL ihtiyaç kredisi almak için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. İlk olarak, daha önce bankada hesabınız olmamalıdır. Ardından mobil bankacılık uygulamasını indirerek bankanın müşterisi olmanız gerekmektedir. Bu süreçte yapacağınız görüntülü görüşmenin ardından müşteri olma işlemi tamamlanacak ve 50 bin TL'lik 1,99 faizli kredi için başvuruda bulunabileceksiniz.

Kredi ödeme seçeneklerine göre aylık ödemesi 4.900 TL olan bu ihtiyaç kredisi için toplam geri ödeme tutarı 58.800 TL olacaktır ve vade süresi 12 ay olarak belirlenmiştir. Ancak müşteriler, kampanya koşullarını kendilerine göre revize edebilirler.

QNB Finansbank'ın resmi web sitesini ziyaret ederek daha fazla bilgi sahibi olabilir ve kampanya detayları hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Bu özel kredi fırsatı, yeni müşteriler için ihtiyaçlarını karşılamak ve finansal hedeflere ulaşmak isteyenlere önemli bir destek sağlamaktadır.