QNB Finansbank'tan ev hanımlarına 50.000 TL nakit ödeme kampanyası duyurusu yapıldı

QNB Finansbank'tan ev hanımlarına 50.000 TL nakit ödeme kampanyası başladı. QNB Finansbank ev hanımlarına 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Sizlerde eğer QNB Finansbank üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız ev hanımları olan kişilere 50.000 TL'ye kadar kredi alınacağını söylemek istiyoruz. İhtiyaç Kredisi olarak verilecek bu krediler de gelir belgesi istenmeden hemen anında kredinizi kullanabileceksiniz. Şimdi sizlere QNB Finansbank üzerinden verilen ev hanımlarına 50.000 TL kredi kampanyası hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Ev hanımları daha bilindiği gibi kredi başvurusu yapmak için bankaları tercih etmektedir. Bankalar üzerinden yaptığınız kredi başvurularında gelir belgenizin olmadığı için bazı bankalardan onay alamazsınız. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler QNB Finansbank üzerinden ev hanımı olması durumunda da kredi kullanabiliyor.

Tabii ki bu krediyi kullanmak için de bazı şartlar vardır. QNB Finansbank kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar alacakları kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme de yapabiliyor. Ev hanımı olan kişilerin bu kredileri alabilmesi için kredi notunun oluşmuş olması gerekmektedir. Daha önce hiç kredi ve kredi kartı kullanmadıysanız ilk olarak bu banka üzerinden bir kredi kartı başvurusu yapmayı denemeniz gerekiyor. Çünkü banka kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşterilere kredi başvurusunda onay veriyor. Kredi notunuzu yükseltmek için de daha önceden kredi veya kredi kartı kullanmış olmanız ve bu kullanımlarda düzenli ödemeler yapmış olmanız gerekmektedir. Bu şartlara uygunsanız hemen QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

QNB Finansbank ev hanımlarına 50.000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kredi başvurusu için 50 bin TL kullanmak istiyorsanız TC kimlik numaranızı 50/30 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır. Kredi başvurusu yaptıktan 5 dakika içerisinde sizlere ne kadar onay alacağınızı gösteren bir mesaj gelecektir. QNB Finansbank ev hanımları da 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yaptıkları zaman 36 ay vadeye kadar bu kredileri alabileceğini de söylemek istiyoruz. 50.000 TL kredi başvurusu yaparak hemen işlem yapabiliyor.

3 ay ertelemeli olarak kullanacağınız bu kredilerinde onay alırsanız size en yakın QNB Finansbank şubesinden kredinizi kullanacaksınız. QNB Finansbank internet sitesinden veya QNB Finansbank müşteri hizmetleri numarasını arayarak da ev hanımı olan kişiler kredi başvurusunda bulunabiliyor. Size en yakın QNB Finansbank şubesine giderek kredi başvurusu yaparsanız maalesef onay olamazsınız. Ev hanımlarına kredi kullanabilmeleri için uzaktan onay almaları şartı vardır.