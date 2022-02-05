QNB Finansbank'tan 30 Bin TL, Akbank'tan 25 Bin TL, Garanti Bankası'ndan 10 Bin TL Ödeme Başladı, 36 Ay Olacak. Bankalar ocak ve şubat aylarında düşük faiz oranları ile kredi vermeye devam ediyor. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar özel bankalar üzerinden başvurularını yaparak hızlı bir şekilde kredi onayı oluyor. Bankalar yapmış oldukları Kredi kampanyalarında özellikle vatandaşlara gelir belgesiz olarak Kredi imkanı sunuyor. Acil ihtiyacı olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa Finansbank Akbank ve Garanti Bankası üzerinden başvurularını gerçekleştirerek bu bankaların vermiş oldukları gelir belgesiz kredi limitleri Ne hızlı bir şekilde aynı gün içinde kullanabiliyor. Qnb Finansbank Akbank ve Garanti Bankası Kendi resmi internet sitesi üzerinden yapmış oldukları duyuru sonrasında vatandaşlara hızlı bir şekilde Kredi kullandıracak hakkında bilgiler verdi.

Qnb Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu

İhtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız Finansbank Sizlere kolay bir şekilde başvuru yapma imkanı sağlayacak. ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar t.c. kimlik numarasını 5030 numarasını mesaj olarak göndererek hızlı bir şekilde bu banka üzerinden kredi kullanabilecek. Kredi kullanacak olan vatandaşlar kredi almak istiyorlarsa banka kredi notu 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Kredi kullanacak olan kişiler bankadan 5030 numarasına mesaj atıp Kredi onaylanırsa en yakın banka şubesinden gelir belgesiz olarak Kredi kullanabilecekleri gibi ayrıca internet bankacılığı ile hafta sonu olsa bile onaylanan sms kredi kullanabilir.

Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar kredi kullanmak istiyorlarsa bankanın yapmış olduğu kredi kampanyası olan 25.000 TL gelir belgesiz kredi için başvuruda bulunabilir. Kredi kullanacak olan kişiler cep telefonlarının Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numarasını yazarak bu mesajı 4425 numarasını gönderebilir.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu

Bireysel müşteriler en yakın Garanti Bankası şubesine giderek veya bankanın internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir Garanti bankası'nın vermiş olduğu 10.000 TL gelir belgesiz kredi kampanyasına katılabilir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda Kredi kullanacak olan vatandaşlar Garanti Bankası mobil uygulamasını kullanarak da 7gün 24saat Kredi başvurusunda bulunabiliyor.