Tüketicilerin son zamanlardaki kredi taleplerinde ciddi artış yaşanıyor. Pahalılığın artması sebebiyle tüketiciler ihtiyaçlarını kredi çekerek karşılamaya çalışıyor. Son zamanlarda kredi kartı kullanan kişi sayısı da ciddi anlamda artıyor. Bankalar farklı faiz oranları ile kredi kullandırıyor. Bankaların kredi tutarları da birbirinden farklı oluyor. Ancak Merkez Bankası tarafından uygulanan kısıtlamalar nedeniyle uzun vadelerde ve yüksek tutarda kredi verilmesi söz konusu olmuyor.

Bankalar, düşük tutarlı kredilerde daha cazip seçenekler sunuyor. Bazı bankalar, faizsiz kredi seçenekleri de sunuyor. Faizsiz kredi seçeneğini duyuran bankalardan biri de QNB Finansbank oldu. Banka, taksitli nakit avans olarak 10 bin TL ödeme yapacağını duyurdu.

10 BİN TL TAKSİTLİ NAKİT AVANS VERİLECEK

QNB Finansbank tarafından sunulan avantajlardan biri taksitli nakit avans oluyor. 10 bin TL faizsiz olarak kullanılabilir.

10 bin TL, taksitli nakit avans olarak 6 ayda ödenebilir. Banka, 50 bin TL’ye kadar ihtiyaç kredisi fırsatı da sunuyor. 50 bin TL kredi, 1,99 faiz oranıyla veriliyor.

AYLIK FAİZ ORANI YÜZDE 1,99

QNB Finansbank, ihtiyaç kredilerinde avantajlı faiz oranları sunuyor. 50 bin TL kredi için 12 ay vade uygulanırsa aylık geri ödeme tutarı 4900,07 TL oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 59.088,34 TL olarak uygulanıyor.

Toplam faiz 8800,81 TL olarak ifade ediliyor. Yıllık maliyet oranı yüzde 37,39 oluyor. Tahsis ücreti 287,50 TL olarak uygulanıyor. QNB Finansbank kredilerinden yararlanmak isteyenler, internet şubesinden başvurabilir. Bunun yanı sıra mobil şube üzerinden de başvuru yapılabilir. Kredi vade süresi, 50 bin TL’ye kadar olan kredilerde 36 aya kadar çıkabilir.

Tüketiciler ödeme gücüne göre vade süresini belirleyebilir. Geri ödeme sürecinde taksitleri aksatmamaya dikkat etmek gerekir. Aksi takdirde borca faiz işler. Borcunu ödemeyenler, icra takibi ile karşı karşıya kalabilir.