QNB Finansbank Yaptığı Açıklamada 22 Yaşının Üzerinde Olan Kişilere 22.000 TL Ödeme Vereceğini Açıkladı

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak vatandaşlar için 22 yaşının üstünde olan kişilere gelir belgesiz olarak kredi vereceğini açıkladı. Daha önce kredi başvurusu yapmış ve onay alamamış kişiler bile bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, 22000 TL'ye kadar kredi ödemesi alabilecek.

QNB Finansbank yapmış olduğu kampanya ile birlikte vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi onayı sunan ve SMS atarak 5 dakika içerisinde kredi sonucu veren bankaların başında gelmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak bu banka üzerinden 22000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı alabilir ve bu parayı en yakın banka şubesinden kimliğinizle birlikte kullanabilirsiniz.

QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşların 22 yaşının üstünde evet, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ile birlikte banka kredi notu: 1200'ün üzerinde olması gerekiyor. Daha önce bankalardan kredi başvurusu yapmış ve onay almış kişiler bu kredileri düzenli olarak ödediyse banka müşterilerine 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sağlayacaktır.

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi başvurusu için belirtilen şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, SMS kredi başvurusu, sizin için kolay bir başvuru yöntemi olmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu şekilde bu bankanın yapmış olduğu 22000 TL ve üzerinde verilen ihtiyaç kredisi için kampanyasına başvuru yapmış olabilirsiniz.

Kredi başvurusu onayı alan kişilerin en yakın Finansbank şubesine giderek bu banka üzerinden kredilerini kullanabilir ve ayrıca kredi kullandıktan sonra kredi kartı başvurusu da yapabilir. QNB Finansbank'ta onay alan kişilerin diğer banka hesapları var ise bu bir uygulama aracılığı ile internet bankacılığını kullanarak daha hızlı bir şekilde kredi onayı alabilmektedir. Banka mobil uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir ve onaylanan krediyi hemen kullanabilirsiniz.