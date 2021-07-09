QNB Finansbank ve Kendi Kurduğu Enpara.com Bankası Son Dakika Bir Paket Paylaştı. Özellikle Onay Alamayanlar Sevinecek

Haberin detayları resmi internet siteleri üzerinden yayınlandı. İhtiyacı olan kişilere, 50.000 TL'ye kadar hemen onay verilecek. İster QNB'den İstersenizde Enpara.com Bankası üzerinden başvuru yapabileceksiniz. Son dönemlerde para ihtiyacı olan kişilerin ilk tercih ettiği kurumlar bankalar olmuştur. Bankalar ihtiyaç kredisi kampanyaları yaparak müşterilerine cazip faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi ve ihtiyacı olan parayı sağlamaktadırlar. Sizler de bankaların kampanyalarına bakarak bu kredileri alabilirsiniz. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank gibi kamu bankalarının yaptığı kredi kampanyaları ile birlikte koyayım bir QNB Finansbank, enpara.com da bu bankalar gibi düşük faizli krediler vermektedir.

Bu bankalardan da kredi alacak olan kişiler, ayrıca online sistemi kullanarak şubeye gitmeden kredi başvurusu yapabilirler. Şubeye gitmeden kredi almak istiyorsanız da bazı banka politikalarına uygun olmanız gerekiyor. Enpara.com Bankası QNB Finansbank tarafından kurulduğu için 2 kredi başvurusu yaptığınız bankada da aynı sistem üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Hangi bankadır o bankadan kredi başvurusu yapmanız sizin için daha yararlı olacaktır.

Kredi başvurusu için şartlar nedir?

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bazı şartlara uygun olması gerekiyor. Özellikle daha önce bir banka çalışması olması ve bu banka çalışmalarından dolayı yapmış olduğu ödemelerin düzenli olması gerekiyor. Kredi başvurusu yapmadan önce bu şartlara uygun olup olmadığınızı internet bankacılığı üzerinden veya Findeks Sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizin kimlik numaranızı alacak ve size bir değerlendirme sunacaktır. Bu değerlendirme üzerinden kredi notunuza ve banka kredi sicilinize bakılacaktır. Eğer kredi sicili ve notu uygun olmayan kişiler olmanız durumunda banka onayı alamazsınız. Bankalardan dolayı icralık ve avukatlık borçlarımız varsa da bu yüzden kredi kullanamazsınız.

Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız bu bankalardan hemen 50.000 TL'ye kadar online kredi başvurusu yapabilirsiniz.

QNB Finansbank kredi başvurusu

QNB Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen müşteriler bir mesaj atarak bu krediyi hemen alabilirler. Bunun için SMS kredi servisi devreye girmektedir. SMS kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 5030 numarasına mesaj atmanız yeterli olacaktır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka sizi değerlendirmeye alacak ve bu değerlendirme sonucunda sizlere onay verecektir. 50 30 mesaj numarasına Sadece kimlik numaranızı göndermeniz yeterlidir.

Enpara kredi başvurusu

Eğer Online olarak kredi kullanmak istiyorsanız bu bankanın müşterisi olmanız durumunda mobil uygulaması üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Enpara.com bankası sizlere uygun faizlerde işlem yaptırmaktadır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra banka şartlarına uygun olursanız, hemen kredi onayı alacak ve onaylanan kredinizi hesabınıza atacaksınız. Enpara.com kredi başvurusu sonucu uygun olmayan kişilere olumsuz yanıtı mesaj olarak gelecektir. Eğer bu bankada bir hesabınız yoksa bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyorsunuz. Krediniz şayet bu şekilde onaylanırsa banka sizi arayacak ve adresinizde kredi kullanmak için sizden randevu alacaktır.